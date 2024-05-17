%40 نسبة التوطين في «أبوظبي التجاري»

حاز بنك أبوظبي التجاري «المركز الأول عن المنشآت الكبرى في القطاع المصرفي»، من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، تقديراً لجهود تحقيق استراتيجية التوطين.

وأوضح البنك أنه نفذ مجموعة مبادرات أهمها استقطاب 445 مواطناً ومواطنة خلال 2023، والربع الأول 2024، وهو ما يمثل العدد الأكبر للإماراتيين الذين تم تعيينهم مقارنة مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى في الدولة.

ولفت البنك إلى زيادة عدد الكوادر الإماراتية لديه إلى 1984، لتبلغ نسبة التوطين 40% من قاعدة موظفي المجموعة، فضلاً عن رفع نسبة المواطنين الذين يشغلون مناصب حيوية إلى 34%.

وأكد البنك ترقية 1000 موظف إماراتي خلال العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «نفخر بنجاح مجموعة بنك أبوظبي التجاري في تحقيق معدلات متميزة للتوطين، ونجدد التزامنا تفعيل دور المجموعة الحيوي كمؤسسة إماراتية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع المحلي».