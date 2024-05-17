«طيران الإمارات» تعتزم توظيف 5000 فرد ضمن طاقمها

أعلنت «طيران الإمارات» حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات، داعية المهتمين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات إلى تسجيل اهتمامهم عبر الإنترنت على موقع «طيران الإمارات» الخاص بالوظائف الشاغرة، وانتظار الدعوة بالبريد الإلكتروني لتحديد مكان وموعد إجراء المقابلات، كاشفة أنها تعتزم توظيف 5000 فرد ضمن الطاقم خلال السنة المالية الجارية.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه ينبغي على الراغبين في بدء مهنة مثيرة للسفر حول العالم، والاستمتاع بعيش حياة أطقم الطائرة في أكبر ناقلة دولية في العالم، التحقق من معايير الأهلية، وتسجيل اهتمامهم عبر تعبئة نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

واستعرضت «طيران الإمارات»، مجموعة أسباب تحفز على الانضمام إلى طاقمها، منها أن مضيفي ومضيفات الناقلة يسافرون إلى أكثر من 130 وجهةً في قارات العالم الست، من الأميركتين إلى أستراليا، لافتة إلى أن أفراد فريق «طيران الإمارات» متعددو الثقافات وينحدرون من أكثر من 140 جنسية، يعملون معاً كفريق واحد ويكوّنون صداقات تدوم مدى الحياة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن طاقم الطائرة لديها يتمتع براتب جيد وبدلات عن ساعات الطيران، وأهلية للحصول على حصة من الأرباح، وإجازة سنوية، وتذكرة الإجازة السنوية، إضافة إلى الرعاية الطبية الممتازة، بما في ذلك الأسنان وتأمينات الحياة، والتنقل من العمل وإليه، فضلاً عن خدمات غسيل الملابس المجانية. كما يمكن لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم التمتع بتذاكر سفر مخفضة.

وأشارت كذلك إلى أن طاقمها يقيم في أماكن إقامة مجهزة ومفروشة في دبي، وفي فنادق من فئة أربع وخمس نجوم أثناء أيام التوقف في أنحاء العالم.

ولفتت إلى أنه في الفترة بين «2023 و2024»، تمكّن 18 ألفاً و600 موظف في «مجموعة الإمارات» حول العالم من تطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية، في وقت يمكن فيه للمهتمين ببرامج التعليم العالي والدكتوراه الحصول على درجاتهم العلمية والدكتوراه بسعر مخفض من «جامعة الإمارات للطيران».

يذكر أن عدد أفراد طاقم الضيافة في «طيران الإمارات» يزيد حالياً على 22 ألفاً.