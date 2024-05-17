«سي فنت»: دبي أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات إقليمياً

حلّت دبي في المركز الأول في قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة في مجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة. وذكرت الشركة أن دبي حافظت على مركزها الأول في التصنيف الأخير الصادر عن الشركة عام 2023.

كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على (8 من أصل 10) أفضل فنادق لاستضافة الفعاليات في المنطقة ككل، مشيرة إلى أن الفنادق الثمانية في الإمارة حلّت في المراكز الثمانية الأولى ضمن القائمة.

يشار إلى أن دبي فازت بـ349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، كما أن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها، ستقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029. ويأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة لـ«فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي وتعاونه المثمر مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.