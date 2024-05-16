«دناتا» تُدخل تحسينات على أسطول الدعم الأرضي باستثمارات 770 مليون درهم

وقعت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، صفقات عدة مهمة مع عدد من أبرز الشركات المصنعة خلال معرض المطارات في دبي، حيث أبرمت عقوداً إطارية عالمية مدتها خمس سنوات لشراء معدات دعم أرضي جديدة «GSE» بقيمة إجمالية تزيد على 210 ملايين دولار (770 مليون درهم) طوال فترة سريانها. والتزمت «دناتا» بطلبيات تزيد قيمتها على 29 مليون دولار من خلال هذه الاتفاقيات، لترسي أسساً ثابتة للمعاملات المستقبلية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستسهم المركبات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة عبر شبكة «دناتا» العالمية، ما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدمات عالمية المستوى لعملائها الذين يفوق عددهم 330 ناقلة جوية. وتتضمن العقود استثماراً مخططاً يزيد على 100 مليون دولار في معدات الدعم الأرضي لأسطول «دناتا» في دبي، مدفوعاً بالطلب القوي المستمر والنمو الكبير المتوقع. وتدير «دناتا» حالياً أسطولاً مكوناً من 2500 آلية من معدات الدعم الأرضي في مطاري «دبي الدولي» و«دبي ورلد سنترال»، وتوفر خدمات عالية الجودة وآمنة لأكثر من 190 ناقلة جوية، وستتولى ثماني شركات تصنيع عالمية توفير معدات الدعم الأرضي على أن تبدأ عمليات التسليم اعتباراً من شهر مايو الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، ستيف ألين: «نحن ملتزمون بالاستثمار في المعدات الأفضل في فئتها والعمل مع أكبر الشركاء لتوفير قيمة وخدمات فائقة لعملائنا، وتعكس الصفقات التي أعلنا عنها اليوم استراتيجيتنا طويلة المدى لمواصلة تعزيز قدراتنا والتكيّف مع الاحتياجات المتطورة للصناعة، وسنواصل الاستثمار في تحديث الأسطول والتقنيات لتعزيز مكانتنا الريادية في الصناعة».