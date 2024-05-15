"دي بي ورلد" تضخ 130 مليون يورو في استثمارات جديدة برومانيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن افتتاح ثلاثة مواقع رئيسية جديدة في رومانيا تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 130 مليون يورو.

ووفق بيان صادر عن المجموعة، فقد أصبح ميناء كونستانتسا، وهو أكبر ميناء للحاويات على البحر الأسود، مقرّاً لمنشأتين جديدتين لموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" رومانيا، باستثمار قيمته 65 مليون يورو، وهما مشروع محطة شحن للبضائع الثقيلة والكبيرة والمعقدة على مساحة تبلغ 5 هكتارات، وميناء جديد لشحن بضائع الدحرجة ومناولة ما يصل إلى 80,000 مركبة سنوياً.

كما تمّ استثمار 50 مليون يورو أخرى في منصّة جديدة متعددة الوسائط في كونستانتسا سيتم افتتاحها في عام 2025.

أما المنشأة الجديدة الثالثة فتقع في آيود، قلب المنطقة الصناعية في رومانيا، والتي أصبحت الآن مقراً لمركز لوجستي جديد متعدّد الوسائط، على مساحة تبلغ 8 هكتارات، يربط بين السكك الحديدية والطرق، باستثمار تصل قيمته إلى 21 مليون يورو.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن "دي بي ورلد"، ستساهم المنشآت الجديدة في تعزيز الاتصال بين مراكز الخدمات البحرية وخطوط السكك الحديدية والمراكب والشاحنات الحالية التابعة لموانئ دبي العالمية عبر رومانيا، كما ستزيد من تدفق البضائع من البرّ الرئيسي في أوروبا عبر البحر الأسود وبحر الشمال والبحر الأدرياتيكي.

وبحلول عام 2025، ستبلغ استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا أكثر من 250 مليون يورو، وذلك منذ بدء هذه الاستثمارات في العام 2004، بما يشمل أيضاً المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان عن أحدث مشاريع البنية التحتية لموانئ دبي العالمية بالتزامن مع مرور 20 عاماً على بدء استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد أوروبا".. " تطمح مجموعة موانئ دبي العالمية ، إلى توظيف أحدث استثماراتها في رومانيا لدعم دورها المتنامي في تعزيز التجارة والنموّ الاقتصادي على المستوى الأوروبي؛ حيث تتميز رومانيا باقتصاد ديناميكي، وبمكانة تؤهلها للاستفادة من التوجهات الأخيرة نحو نقل عمليات الدعم ومساندة التصنيع والإنتاج إلى المناطق المجاورة".

من جانبه، قال كوزمين كارستيا، الرئيس التنفيذي، "دي بي ورلد" رومانيا " ستساهم أحدث استثمارات موانئ دبي العالمية بفي زيادة تدفقات البضائع في رومانيا بنحو مليوني طن سنوياً على مستوى البلاد".

وقال سورين جريندينو، وزير النقل في رومانيا " تعدّ موانئ دبي العالمية شريكاً قوياً لرومانيا على مدى عشرين عاماً، وترحب الحكومة الرومانية بأحدث استثمارات الشركة في البنية التحتية اللوجستية في رومانيا؛ فقد ساهم ميناء كونستانتسا في فتح أسواق وفرص تجارية جديدة، وفي توفير فرص عمل مستقرة ومتخصّصة، كما حفز على تطوير مجموعة كاملة من الأعمال والشركات المرتبطة بهذا المجال".