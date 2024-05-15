"دبي لحماية المستهلك" تنفذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق خلال الربع الأول

نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تعريف التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالح قطاع الأعمال كافةً وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة أن مسؤولين من إدارة حماية المستهلك التابعة للمؤسسة التقوا التجار والمستهلكين خلال الجولات التي بلغ عددها 232 واستهدفت التأكيد على وضع رقم حماية المستهلك في موقع واضح للمستهلكين وأهمية ذلك إلى جانب عرض أرقام وبيانات الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى والاستفسارات، بما يكفل تجربة مريحة وعادلة للجميع.

وعقدت المؤسسة لقاءاتٍ مع عددٍ من موردي السلع ومسؤولي منافذ البيع خلال زياراتها للأسواق قامت خلالها بتعريفهم بأهمية التعامل بكلّ شفافية مع شكاوى المستهلكين ومعالجتها بكفاءة ومسؤولية.

من جهتها، تواصل إدارة حماية الملكية الفكرية التابعة للمؤسسة مساعيها الرامية إلى تنظيم العمليات الرقابية على الأسواق المحلية، من خلال الجولات التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التشريعات المنظمة لها.

واستقبلت إدارة حماية الملكية الفكرية 199 طلباً متعلقاً بالعلامات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري 8 منها ضمن وكالات تجارية تطلّبت التعاون مع وزارة الاقتصاد لمعالجتها على النحو المناسب.. فيما تعمل إدارة حماية الملكية الفكرية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى على تنفيذ حملات رقابية بما فيها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة دبي والتي نفذت معها 63 حملة خلال الربع الأول من هذا العام.

ونجحت الإدارة أيضا بتنفيذ عدد كبير من الجولات الرقابية خلال الربع الأول من العام 2024 شملت ما يزيد على 10 آلاف منشأة تجارية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية إضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية لممثلي هذه العلامات لإطلاعهم على أحدث القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدائرة في هذا الخصوص.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "تلتزم المؤسسة بالقيام بجولاتٍ ميدانية لرعاية مصالح التاجر والمستهلك على حدّ سواء، والاستجابة لشكاوى المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم".