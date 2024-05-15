غرف دبي تنظم ورشة حول التجارة الإلكترونية

نظّمت غرف دبي ورشة عمل حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023، في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون، ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.

واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع «بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه»، مشاركين من القطاع الخاص، وتناولت آليات تطبيق القانون، والمحاور الرئيسة المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات. وأتاحت ورشة العمل فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية، بعد إقرار القانون الجديد.