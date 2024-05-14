50 % زيادة في مبيعات إعمار للتطوير بالربع الأول

سجلت "إعمار للتطوير"، والتي تمتلك "إعمار العقارية، حصّة الأغلبية فيها، في الربع الأوّل من عام 2024، زيادة في مبيعاتها بلغت 50% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 12.9 مليار درهم، مقارنة مع مبلغ 8.6 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لعدد من المشاريع العقارية والتي من شأنها أن تشكّل إيرادات جيدّة للمستقبل.

وأطلقت إعمار للتطوير 10 مشاريع ضمن عدد من مخطّطاتها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2024.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حقّقت شركة "إعمار للتطوير" أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 1.7 مليار درهم بزيادة بلغت نسبة 48% مقارنةً مع الربع الأول من العام 2023. ووصلت المبيعات المتراكمة للشركة إلى 65.7 مليار درهم والتي سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.



وفي هذا الصدد، قال محمّد العبّار، مؤّسّس إعمار: "استهلّت الشركة العام 2024 بنتائج مالية قوية، ويُظهر هذه الأداء قدراتنا التنفيذية المتفوّقة في المبيعات، بالإضافة إلى جهودنا المستمرّة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تعكس مبيعاتنا المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ قوّة الطلب التي نشهدها في أسواقنا الأساسية. ومن شأن موقعنا الاستراتيجي هذا أن يمكّننا من تسريع النمو وتقديم قيمة لا مثيل لها لمساهمينا، ما يعزّز دورنا الفاعل في دعم حيوية اقتصاد دبي."

وتحافظ دبي على مكانتها كمركز أساسي في مجالات التجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والسفر والضيافة، مع نمو في قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتعليم. تُظهر المنطقة إمكانات نموّ هائلة، معزّزة بجذبها أصحاب المواهب من المتخصّصين، وكذلك المستثمرين، وهو ما يتجلّى في أرقام مبيعات إعمار للربع الأوّل من العام 2024.