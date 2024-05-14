3.7 مليارات درهم أرباح «إعمار العقارية» في الربع الأول بنمو 2%

حققت شركة إعمار العقارية أرباحاً صافية 3.7 مليارات درهم في الربع الأول 2024 بنمو 2 % مقابل 3.61 مليارات درهم في الربع الأول 2023. وسجلت إعمار العقارية إيرادات 6.7 مليارات درهم بنمو 7% مقابل 6.29 مليارات درهم في فترة المقارنة.

وبلغ صافي الربح قبل احتساب الضرائب 4.3 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت مصروفات ضريبة الدخل 566 مليون درهم في الربع الأول مقابل 65 مليوناً في فترة المقارنة، وذلك بعد تطبيق ضريبة الدخل على الاعمال في الإمارات.

ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما أسهم تركيز "إعمار" على تحسين هوامشها الربحية وفاعليتها التشغيلية في تحقيق نمو أكبر، كما حققت الشركة في الربع الأول من العام 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بزيادة لافتة في النمو وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم كما في مارس 2024، بزيادة في النمو بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدل على إيرادات مستقبلية سيتم تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

وقال العضو المنتدب، محمد العبار: «استهلّت إعمار العام بأداء متميّز يعبّر عن نهجنا القائم على النمو المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء. لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا بإستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظل ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمر في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها».

وفي الربع الأول من العام 2024، سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم. وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم. وشهد الربع الأول من العام 2024 نمواً في مبيعات المستأجرين بنسبة بلغت حوالي 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2023. كما حققت الأصول الرئيسية لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوق متوسط معدل إشغال بلغ حوالى 98% كما في 31 مارس 2023.

وسجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 625 مليون درهم وعائدات بلغ مجموعها 288 مليون درهم وذلك في الربع الأول من العام 2024. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، وبلغت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نسبة 4% من إجمالي إيرادات شركة إعمار.

وفي الربع الأول من العام 2024، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 983 مليون درهم، بنمو نسبته 10% مقارنة بالربع الأول من العام 2023. ويأتي هذا الأداء نتيجة للنمو المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. وحققت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات، بما فيها تلك الخاضعة لإدارتها، متوسط إشغال بنسبة 82% في الربع الأول من العام 2024.