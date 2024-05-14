54 ألف مستفيد عدد المُسجلين في "باقة موَفَّق" لتسهيل الامتثال الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة عدد المُستفيدين من الخدمات والحوافز والامتيازات المُتنوِّعة التي تُتيحها "باقة موَفَّق" التي أطلقتها الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مُشيرة إلى أنها حققت نتائج إيجابية ملحوظة في عامها الأول.

وكشفت الهيئة في بيان لها أمس، عن أن عدد المُسجلين في "باقة موَفَّق" من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع في أقل من عام إلى نحو 54 ألف مُستفيد بنهاية العام الماضي مُقابل 51.66 ألف مُستفيد عند إطلاقها في شهر مارس 2023 بارتفاع بلغت نسبته 4.53 %، وبلغ عدد الاتصالات الصادرة من الهيئة إلى مُشتركي باقة موفق خلال العام الماضي 43.99 ألف اتصال، فيما بلغ عدد الزيارات المُسجلة لمنصة "موفق" 1.66 ألف زيارة بنحو 6.4 آلاف نقرة على المنصة، وتم حجز 142 مُقابلة من خلال المنصة.

وأوضحت أن المؤشرات تظهر أن "باقة موَفَّق" تحظى باهتمام كبير من المعنيين بالقطاع الضريبي حيث نشرت الهيئة 5 فيديوهات عبر منصتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" للتعريف بالباقة حصلت على أكثر من 1.23 مليون مُشاهدة، فيما بلغت نسبة سعادة مُستخدمي الباقة 96 %.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: "تؤكد المؤشرات أن (باقة موَفَّق) حققت نجاحاً كبيراً بتقديم حلول ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خِصِّيصاً لِتُناسب هذا القطاع الحيوي الذي يُعد قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم ومساندة الشباب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي".

وأضاف: "توفر (باقة موَفَّق) العديد من المميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الاستفادة منها من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية، والتي من شأنها المساهمة في الالتزام الذاتي ورفع الوعي بالتشريعات الضريبية، خصوصاً وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذلك تضع الهيئة هذا القطاع الهام ضمن أولوياتها التوعوية فضلاً عن التواصل مع القطاعات الأخرى".

وأشارت إلى أن عدد المُهتمين بالعروض التشجيعية للوكلاء الضريبيين وبرامج المحاسبة المُقدمة عبر "باقة موَفَّق" بلغ 339 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المُستفيدين فعلياً من عروض الوكلاء الضريبيين 56 مُستفيد، حيث تضم الباقة 128 وكيلاً ضريبياً و5 شركات أنظمة مُحاسبية يقدمون عروضاً تشجيعية مُخصَّصة للمُسجلين في "باقة موَفَّق".

وعقدت الهيئة 12 ورشة تعريفية حول "باقة موَفَّق" شارك فيها أكثر من 1.73 ألف من مُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع إمارات الدولة، وبلغت نسبة سعادة حضور الورشة التعريفية 89 %.