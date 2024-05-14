صفقة كبيرة على "بي اتش ام" في سوق دبي بقيمة 363.5 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية.

وبحسب بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقة على عدد 117.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 363.5 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 3.09 درهم.

ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

وحققت "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية، قفزة كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك بنسبة 22% لتصل إلى9 مليون درهم تقريباً، مقابل 7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة، والتزامها المستمر بتنويع إيراداتها، و تطوير خدماتها، وحرصها على التوسع في شراكاتها داخل دولة الإمارات وخارجها.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول من 2024 ليصل إلى 1.3 مليار درهم تقريباً. كما شهد العائد من عمولات التداول ورسوم الاستشارات نمواً وصل إلى 13%، حيث بلغ 14.6مليون درهم تقريباً في نهاية مارس 2024 مقابل 13 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي. وحقق العائد من تمويل الهامش نسبة نمو وصلت إلى 127%، محققاً 20.1 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بحوالي 8.8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023. كما حققت خدمات صانع السوق وتوفير السيولة نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقفز إجمالي دخل الشركة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47%، متجاوزاً 37.5 مليون درهم، مقابل 25.5 مليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية: "نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس استمرار الأداء القوي في العام الجاري، والذي تمكنت الشركة خلال الربع الأول منه، من القفز بصافي أرباحها بنسبة 22%، في مؤشر إيجابي على الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها الشركة".