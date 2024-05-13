562 مليون درهم إيرادات سالك في الربع الأول من 2024

أعلن مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، اليوم عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 ("الربع الأول من 2024").

وواصلت "سالك" تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية للربع الاول بلغت 562 مليون درهم بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مولدة للإيرادات في الربع الأول منذ تأسيس الشركة، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تمثل 87.4% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.

وقال رئيس مجلس إدارة "سالك" مطر الطاير: " شهدت "سالك" أداءً مميزاً فـي الربع الأول من عام 2024 لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداءها القياسي فـي عام 2023، مؤكداً أن النتائج المحققة فـي هذا الربع تعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمرة مبادرات حكومة دبي فـي توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين والسياح .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك إبراهيم سلطان الحداد: "يسعدنا أن نستهل العام بهذا الأداء القوي الذي تجلـى فـي ارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بأكثر من 8% على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا بأن نصبح شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار فـي نشاطنا الأساسي فـي تحصيل رسوم التعرفة، نعمل في الوقت ذاته على تنويع أنشطتنا من خلال تنويع مصادر إيراداتنا.

وأضاف: شهد الربع الأول تقدماًّ استراتيجياًّ بعد الإعلان عن توسيع شبكة بوابات التعرفة المرورية بإضافة بوابتي تعرفة جديدتين فـي دبـــي سيتم تشغيلهما بنهاية نوفمبر القادم بالإضافة إلـى إعلاننا فـي نهاية عام 2023 عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز ويشكل كلا الإعلانين علامةً فارقة فـي مسيرة تطور أعمالنا، مما يساهم بترسيخ مكانة سالك في المستقبل".

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

"سالك" تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بلغ 8.1% على أساس سنوي ليصل إلى 122.8 مليون رحلة

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأول على أساس سنوي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم مسجل لعدد الرحلات المولدة للإيرادات لفترة الربع الأول منذ تأسيس الشركة، ويتماشى ذلك مع الأداء القياسي الذي حققته الشركة في الربع الرابع من عام 2023.

خلال الربع الأول من عام 2024، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 49.0% على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة) بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي (باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة). وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الأول بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وبقي النمو قوياً في العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الأول، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً مزدوج الأرقام (أكثر من 12%) بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها نفق المطار والممزر شمال (أكثر من 8%).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يفوق 16%، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليون مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة بنسبة 16.5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.5 مليون حساب مقارنةً بحوالي 2.1 مليون حساب في الربع الأول من عام 2023، هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 242,000 بطاقة في الربع الأول بزيادة بلغت 13% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الأول بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة. وارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثماني بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2024، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 53,819 مركبة بحلول نهاية الربع الأول.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

استمرار الأداء القوي أدى إلى زيادة إيرادات سالك إلى 562 مليون درهم في الربع الأول بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 2024 مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجةً لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 491 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 59 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 8.6% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 683,000 مخالفة. وبلغت نسبة المخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الأول 0.5% بانخفاض طفيف عن الربع الرابع، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.5% من إجمالي الإيرادات.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 10 ملايين درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول.

سالك تحافظ على معدلات الربحية في الربع الأول ليرتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.4% على أساس سنوي

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 377 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 8.4% على أساس سنوي مقارنة مع 348 مليون درهم في العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 67.1% خلال الربع الأول مقارنة مع 66.8% للربع الأول من 2023 و65.0% للربع الرابع من 2023.

حققت سالك نمواً في صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 10.7% ليصل إلى 304.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9% حافظت سالك على تحقيق نمواً في صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 0.7% ليصل صافي الربح إلى 277.3 مليون درهم.

(1)الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب هي ربح الفترة، باستثناء تأثير تكاليف التمويل وإيرادات التمويل والاستهلاك والإطفاء.

مركز مالي قوي مع بقاء نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النطاق المستهدف

سجلت الشركة صافي رصيد رأس المال العامل بقيمة 200 مليون درهم في 31 مارس 2024، أي ما يعادل 35.6% كنسبة مئوية من الإيرادات. وفي 31 مارس 2024، بلغ صافي الدين 3.3 مليار درهم بالمقارنة مع 3.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. وبذلك بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لاثني عشر شهراً 2.3 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

سالك تحافظ على تحقيق تأثير متنامي وإيجابي على المجتمع

تواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وزادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 27% على أساس سنوي من 33 موظفاً في مارس 2023 إلى 42 موظفاً في مارس 2024، كما سجلت ارتفاعاً في عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 9 إلى 13 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يتجاوز 30% بحلول نهاية مارس 2024.

تحديث استراتيجية الشركة

تطور استراتيجيّة سالك لتحقيق الريادة العالميّة؛ بوابتان جديدتان في عام 2024

أعلنت سالك مؤخراً عن طموحها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل ذكية ومستدامة بالاعتماد على خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: 1) تحقيق نمو مستدام و 2) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل.

وتحرز سالك بالفعل تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، لاسيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي. ومن المتوقع أن يتم تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية في نهاية عام 2024، مما يمثل تقدماً مستمراً في النشاط الأساسي للشركة في تحصيل رسوم التعرفة. ويضاف إلى ذلك الإعلان عن شراكة سالك مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز في دبي مول في نهاية عام 2023، الأمر الذي يتماشى مع طموحات الشركة في تنويع مصادر إيراداتها الإضافية.

تركز سالك أيضاً على بناء محفظة متكاملة من خدمات التنقل المركزة حول المركبات، بما في ذلك تحسين المعروض من الخدمات التي يمكن سداد قيمتها مباشرةً عبر حسابات سالك، إلى جانب مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك المساحات الإعلانية والاستفادة المحتملة من تسويق البيانات مع الشركات التي تخدم مجال النقل. وتخطط سالك أيضاً لتأسيس نفسها كشركة مستعدة للمستقبل من خلال ضمان وجود نظام فعّال لإدارة الخزانة والتمويل، بينما تعمل على تطوير القدرات الداخلية لدعم نموذج أعمالها المتطور وتعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي. وسيتم دعم ذلك ببناء هوية سالك كعلامة تجارية لأعلى معاير أخلاقيات الأعمال.

تواصل سالك التزامها بممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى أن تكون من رواد المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب الحد من تأثيرها البيئي، والمساهمة في تحقيق سعادة وسلامة مجتمعاتها، والتزامها بأرقى معايير حوكمة الشركات.

تطلعات الأعمال

أعلنت سالك في وقت سابق من العام الجاري أنها تتوقع أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين 4-6% على أساس سنوي في عام 2024 استمراراً للنمو القوي الذي شهدته في عام 2023، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65-66%. ومع أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم السنة المالية، إلا أن إدارة سالك تدرك نتائج استمرار إغلاق الجسر العائم التي أدت إلى زيادة حركة المرور عبر بوابة جسر آل مكتوم، وتقيّم الشركة التأثير الإيجابي المحتمل على البيانات المالية للعام بأكمله في حال بقي الجسر مغلقاً لفترة أطول مما هو متوقع.

تتوقع الشركة تحديث توجيهاتها المالية وتوقعاتها عند إعلان نتائجها النصفية عندما يكون تقييم التأثير المالي لبوابات رسوم التعرفة الجديدة أكثر وضوحاً.

أفصحت سالك بتاريخ 3 أبريل 2024 عن انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من "سالك" لهيئة الطرق والمواصلات، حيث تم تعديل الرسوم بعد الإعلان عن معدل التضخم بإمارة دبي لعام 2023 كما جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي لمعدل التضخم في إمارة دبي قد بلغ 3.33% عن عام 2023. وعليه، تمت الموافقة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بتاريخ 1 أبريل 2024 على خفض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية والمستحقة من "سالك" من 25% سنوياً إلى 22.5% سنوياً، وسيتم تطبيق انخفاض رسوم الامتياز السنوية من إيرادات التعرفة المرورية ابتداء من تاريخ 01 أبريل 2024. ومن المتوقع أن يؤثر هيكل التكلفة المنخفض [بشكل إيجابي] على الأداء المالي لسالك اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024 فصاعداً.