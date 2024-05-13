"مجموعة الإمارات" تحقق أرباحاً قياسية بلغت 18.7 مليار درهم بنمو 71%

أعلنت "مجموعة الإمارات" اليوم عن النتائج المالية للمجموعة والتي سجلت أفضل أداء مالي لها على الإطلاق للسنة المالية 2023- 2024، وحققت مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية، حيث بلغت إجمالي أرباح المجموعة 18.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 71% عن العام الماضي.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في حسابه على منصة "إكس": هذا الإنجاز هو ثمرة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي قادت مجموعة الإمارات لتبوؤ مكانتها الريادية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، كما يتوّج هذا الإنجاز أيضاً مجهودات جميع موظفي المجموعة ومساهماتهم الفاعلة لمواصلة مسيرة النمو.