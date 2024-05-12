«حوارات إنفستوبيا أوروبا» تنطلق من ميلانو

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «إنفستوبيا» نسختها الثانية من «حوارات إنفستوبيا أوروبا» في مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف صياغة رؤية جديدة حول تحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والطيران والاقتصاد الإبداعي، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الخاصة بعملية توسيع أعمال الشركات في أسواق جديدة لجذب الاستثمارات، وكذلك اتجاهات التمويل الحديثة في الأسواق الأوروبية بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة.

واستقطبت الفعالية أكثر من 50 متحدثاً و700 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال، والخبراء وصُنّاع القرار وروّاد الأعمال، وممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص والبرتغال.

وقال وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري: «نجحت (حوارات إنفستوبيا) على مدار السنوات الثلاث الماضية في جمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين، وروّاد الأعمال الأكثر طموحاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، تحت مظلة واحدة لتوليد الأفكار المبتكرة وصناعة فرص الاستثمار العالمي في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتأسيس لمناخ اقتصادي جاذب، وفتح بوابة استثمارية جديدة أمام مجتمعات الأعمال وكبريات الشركات، والمؤسسات المالية والصناعية والتكنولوجية».

وتابع: «تصنع (حوارات إنفستوبيا أوروبا) فرصاً اقتصادية واعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي والأوروبي، وتعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الإيطالية والأوروبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة»، لافتاً إلى أن اختيار عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو لإقامة «حوارات إنفستوبيا أوروبا» على مدار عامين متتاليين، يأتي تأكيداً لأهمية مجتمع الأعمال الإيطالي، باعتباره شريكاً مهماً لقطاعي الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، حيث تعمل أكثر من 600 شركة إيطالية في السوق الإماراتية.

في المقابل، تعد إيطاليا بوابة اقتصادية مهمة للشركات الإماراتية في القارة الأوروبية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إيطاليا نحو 300 مليون دولار من عام 2018 إلى 2022، كما بلغت التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات نحو 343 مليون دولار في الفترة نفسها.

واستعرض وزير الاقتصاد، الفرص الاستثمارية الواعدة والممكنات التي تتمتع بها قطاعات السياحة والضيافة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة وضعت مستهدفاً بجذب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل.