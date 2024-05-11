غرفة دبي العالمية تختتم بعثتها التجارية إلى جنوب شرق آسيا

اختتمت غرفة دبي العالمية، فعاليات بعثتها الخارجية إلى منطقة جنوب شرق آسيا، بتنظيم 180 اجتماع أعمال ثنائياً بين شركات من دبي وفيتنام. ويندرج تنظيم هذه البعثة التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسّع الخارجي» التي أطلقتها غرفة دبي العالمية، بهدف تحفيز التوسع الدولي للشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الاستراتيجية ذات الإمكانات الواعدة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 17 شركة عاملة في دبي تتخصص في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الأغذية والمشروبات، وقطاع الإنشاءات، والرعاية الصحية، إضافة إلى تقنية المعلومات وحلول البيئة وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب قطاع العطور ومستحضرات التجميل والمعادن والتعدين.

وتأتي هذه البعثة في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام خلال العام الماضي نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2%، حيث بلغت قيمتها 31.7 مليار درهم مقارنة بـ28.2 مليار درهم في عام 2022 بحسب بيانات دائرة جمارك دبي. وبلغ عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 118 شركة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للبعثة تنظيم منتدى أعمال في مدينة هو تشي منه بعنوان «مزاولة الأعمال مع فيتنام» بدعم من سفارة دولة الإمارات في هانوي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية في فيتنام، ومركز ترويج التجارة والاستثمارات في فيتنام. وحضر المنتدى 238 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات المحلية الفيتنامية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، سلط مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الضوء على فرص التجارة والاستثمار القوية في فيتنام، قائلاً: «تمتلك فيتنام إمكانات نمو هائلة؛ ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات الاقتصادية المواتية، وبنيتها التحتية القوية، وقواها العاملة الماهرة، وموقعها الاستراتيجي. ونحن على ثقة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة مع فيتنام، إضافة إلى مكتبنا الخارجي وبعثاتنا الخارجية ستعزز علاقاتنا التجارية المشتركة بدرجة كبيرة».

وبهذه المناسبة قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، الدكتور بدر المطروشي: «تشهد العلاقات الإماراتية الفيتنامية تطوراً مهماً، حيث تبادل البلدان في العام المنصرم أكثر من 50 وفداً في مختلف المجالات بما في ذلك لقاءات بين قيادتي البلدين ووفود تجارية، كما تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لفيتنام في منطقتنا في المنتجات غير النفطية بتبادل فاق ثمانية مليارات دولار».