107.4 ملايين درهم صافي أرباح مصرف عجمان بالربع الأول

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة، الذي عُقد في مقر المصرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سموه على نتائج المصرف للربع الأول من العام 2024، الذي سجل أعلى أرباحه الربعية على الإطلاق والتي قفزت إلى 117.1 مليون درهم قبل الضرائب بارتفاع بنسبة 139%، وبعد الضرائب 107.4 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2024. وذلك إثر زيادة قدرها 7% في إجمالي الدخل التشغيلي ليرتفع إلى 400.3 مليون درهم بالمقارنة مع 374.0 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وصافي دخل تشغيلي بلغ 194.8 مليون درهم. وتضاعفت العوائد على حصص المساهمين (سنوياً) والعوائد على الأصول (سنوياً) خلال الربع الأول من العام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023- على التوالي بمقدار 15.5% (بزيادة 7.9%) و1.9% (بزيادة 1.0%).



وقال سموه: "يعدّ أداؤنا المالي القوي في الربع الأول من العام 2024 دليلاً على نجاح أجندتنا التحولية والتزامنا بخدمة أصحاب المصلحة والمستثمرين والعملاء بهدف تعزيز تميزنا التشغيلي.

وأضاف سموه: "لقد حققنا تقدماً واضحاً وهذا يؤكد على موقعنا القوي في السوق، وأعبّر عن خالص امتناني لفريقنا الذي يشكل تفانيه وعمله المخلص جزءاً لا يتجزأ من هذا النجاح".



وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعد النتائج التي حققناها في الربع الأول من هذا العام انعكاساً واضحاً لمسيرتنا التطويرية، مما يؤكد موقعنا القوي في السوق والمكاسب الكبيرة في حقوق المساهمين وعوائد الأصول. نتائجنا في الربع الأول تعكس بوضوح رحلتنا التحولية، التي دفعت بتوسيعنا استراتيجياً وتنويع ملف أعمالنا. لقد ركزنا على تعزيز ارتفاع عوائد مساهمينا ودعم الاقتصاد في الإمارات. بالإضافة إلى ضبط التكاليف بشكل صارم وتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن إطار قوي، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتميز في خدمة العملاء. كانت طريقتنا في إدارة المخاطر والتزامنا بمواجهة التحديات التنظيمية. علاوة على ذلك، نحن نعزز فريق القيادة لدينا بمواهب استراتيجية لضمان تجهيز مصرف عجمان للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية في السوق".

وتدعم هذه النتائج القوية بيان ميزانية متوازن بإجمالي أصول يبلغ 23.1 مليار درهم و2.8 مليار درهم كحصص سهمية. ويبقى معدل كفاية رأس المال في مصرف عجمان وقدره 16.6% (بزيادة 1.3%) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى وقدره 15.4% (بزيادة 1.3%) فوق مستوى المتطلبات التنظيمية.

كما تؤكد ودائع الزبائن البالغة 19.3 مليار درهم ومعدل السلفيات إلى الموارد الثابتة والبالغ 76.3 % ومعدل الأصول السائلة المؤهلة والبالغ 21%، على قوة سيولة المصرف النقدية وتؤمن بالتضافر مع وضع رأس المال أساساً متيناً للنمو المستمر.