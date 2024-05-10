«جيه إل إل»: الربع الأول يشهد بداية قوية لسوق الوحدات السكنية في دبي

أصدرت شركة «جيه إل إل» للخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الأول 2024، الذي أشارت فيه إلى زيادة طلب المستثمرين داخل سوق الوحدات السكنية في الدولة على خلفية استحداث منتجات مبتكرة، وتوفير خيارات دفع جذابة، وتحديثات متطلبات الإقامة الذهبية، مع بداية قوية لسوق الوحدات السكنية في دبي بعد إنجاز نحو 10 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول، وطلب متزايد على المعروض من المنشآت الصناعية عالية الجودة.

الوحدات السكنية

وبحسب التقرير، فقد شهدت سوق الوحدات السكنية في دبي بداية قوية في العام الجديد، إذ تم إنجاز نحو 10 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول 2024، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 729 ألف وحدة سكنية، فيما من المقرر أن تشهد الأشهر التسعة المتبقية من العام تسليم 25 ألف وحدة إضافية في دبي، معظمها شقق سكنية في مناطق متميزة، مثل «مدينة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، و«الخليج التجاري»، و«قرية جميرا»، و«دبي لاند».

بدورها، شهدت أبوظبي معدلات إنجاز مطردة بتسليم 1600 وحدة سكنية، فيما من المرتقب إضافة 6000 وحدة بحلول نهاية عام 2024.

أسعار الإيجارات

وبحسب «جيه إل إل»، فقد سجلت إيجارات الشقق زيادة سنوية كبيرة بواقع 22%، متجاوزة معدل نمو إيجارات الفلل البالغ 14%. وظل الطلب على الفلل قوياً مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 22% في أسعار البيع مقارنة بالعام الماضي.

وفي أبوظبي، سجلت أسعار المبيعات زيادة بمتوسط 7%، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بمتوسط 4% خلال الفترة نفسها. كما سجلت الشقق في أبوظبي ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 5% مقارنة بالفلل، بينما ارتفعت أسعار بيع الفلل في أبوظبي بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

غرف فندقية

وأشار تقرير «جيه إل إل» إلى أن دبي شهدت خلال الربع الأول افتتاح عدد من الفنادق الجديدة، معظمها فنادق من فئة خمس نجوم في مناطق مميزة، مثل «الخليج التجاري»، و«زعبيل» و«ميناء سعيد»، لتضيف تلك الفنادق نحو 2000 غرفة، ويرتفع إجمالي الغرف إلى 155 ألف غرفة، فيما من المتوقع إضافة 5000 غرفة أخرى من فئة أربع وخمس نجوم في الإمارة خلال بقية أشهر العام.

في المقابل، ظل معروض الفنادق في أبوظبي مستقراً نسبياً عند 32 ألفاً و500 غرفة، مع توقع إضافة 500 غرفة إضافية خلال العام.

المساحات المكتبية

في السياق نفسه، شهدت سوق المساحات المكتبية في دبي، خلال الربع الأول من العام، إنجاز عدد من المشروعات المكتبية التي أضافت نحو 17 ألف متر مربع، ليرتفع إجمالي المعروض إلى أكثر من 9.2 ملايين متر مربع، فيما من المتوقع تسليم نحو 38 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

أما في أبوظبي، فقد حافظ المعروض على استقراره عند 3.94 ملايين متر مربع خلال الربع الأول، فيما من المقرر إضافة مساحة 79 ألف متر مربع خلال بقية العام.

وأظهر التقرير ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية في دبي وأبوظبي ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول من عام 2024، إذ ازداد متوسط إيجارات الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية بدبي بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 2600 درهم للمتر المربع سنوياً. وبالمثل، ارتفع متوسط إيجارات الفئة «أ» على مستوى مدينة أبوظبي بنسبة 14% خلال الفترة نفسه، مسجلاً 2045 درهماً للمتر المربع سنوياً.

المناطق الصناعية

كشفت «جيه إل إل» في تقريرها أن الطلب يتفوق على المعروض في المناطق الصناعية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التجارية الجديدة التي وقعتها الهند والإمارات، فضلاً عن تطوير منشأة تخزين مرتقبة تحت اسم «بهارات مارت»، نجحتا في احتفاظ المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» بمكانتها كمنطقة حرة راسخة للتجارة الدولية في دولة الإمارات. وشهدت إيجارات منشآت التخزين في «جافزا» زيادة سنوية كبيرة بواقع 26%، ليصل متوسط الإيجار إلى 365 درهماً للمتر المربع سنوياً.

وأكدت أن المطورين العقاريين أدركوا الطلب المتزايد على المعروض من المنشآت الصناعية عالية الجودة، لذا يسعون بقوة إلى سد العجز في المعروض من خلال شراكات، مثل الشراكة المبرمة بين «دبي الجنوب» و«الدار العقارية» لتطوير المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.

بدورها، شهدت السوق الصناعية في أبوظبي معدلات طلب قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مستفيدة من النمو القوي في القطاع غير النفطي، وتوسع سوق التجارة الإلكترونية.

نمو قوي

وقال مدير قسم الأبحاث في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فراز أحمد: «استمر قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام في تحقيق مستويات نمو قوية، إذ ازداد حجم معاملات بيع الوحدات السكنية في دبي بنسبة 20% مقارنة بحجم المعاملات في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت أبوظبي زيادة بنسبة 17% مع تزايد الإقبال على الشقق السكنية، مقارنةً بالفلل ووحدات (تاون هاوس)».