«ديوا»: 5.8 مليارات درهم إيرادات الربع الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2024، مؤكدة تسجيل إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.8 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 995 مليون درهم، وصافي الأرباح 651 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بالتميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

وأضاف: «أسهم النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، وعلى المياه بنسبة 5.9% في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع، والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6%».

وتابع الطاير: «سنواصل التركيز على هدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر وتحسين العائدات لجميع المعنيين»، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تُعد نموذجاً عالمياً يُحتذى به في قطاعات الطاقة والمياه وتبريد المناطق، إذ توفر خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، كما تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت الإيرادات ربع السنوية الموحدة للهيئة في الربع الأول من 2024، بنسبة 6.7% إلى 5.8 مليارات درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح الهيئة التشغيلية بنسبة 11.6% إلى 995 مليون درهم.

بدوره، ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة بقيمة 692 مليون درهم لتصل إلى 3.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 26.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدل على الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشركة لزيادة التدفقات النقدية عاماً بعد عام.

وخلال الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 34 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.36%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 401 مليون غالون، بزيادة قدرها 5.04% مقارنة بالعام الماضي.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات الهيئة مليوناً و224 ألفاً و560 حساباً، مقارنة بمليون و169 ألفاً و713 حساباً في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.7%.

ولفتت «ديوا» إلى أنها تهدف في نهاية عام 2030، إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى نحو 20 غيغاواط، منها نحو 5.3 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%.

وستضيف الهيئة إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون غالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 735 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

وكشفت «ديوا» أنه وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالهيئة، فإنها تتوقع دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، في وقت يتم فيه توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

ولفتت إلى أنها وزّعت بتاريخ 26 أكتوبر 2023، أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023. كما وزّعت بتاريخ 26 أبريل 2024 أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 أبريل 2024.

وتوقّعت الهيئة توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال أكتوبر المقبل.