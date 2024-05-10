«سوق السفر العربي» يختتم فعالياته بمشاركة 46 ألف شخص

شهد معرض سوق السفر العربي 2024 الذي اختتمت فعالياته، أمس، حضور أكثر من 46 ألف شخص، بما في ذلك 33 ألف زائر، ليمثل ذلك زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في عدد الحضور مقارنة بالدورة الـ30 من المعرض، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط.

وتماشياً مع موضوع المعرض: «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، اجتمع أكثر من 2600 عارض من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة، وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «يسعدني أنا وزملائي أن العديد من المتخصصين في القطاع من جميع أنحاء العالم تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي، لاستكشاف كيف يسهم الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل مجتمع أكثر كفاءة وربحية وفعالية لقطاع السياحة المستدامة للأجيال المقبلة، كما يسعدنا أن نحقق رقماً قياسياً جديداً في المعرض، ما يؤكد مكانتنا كمعرض عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة».

وسلطت نخبة من أبرز صناع القرار، خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض، الضوء على كيفية عمل دول الخليج معاً بشكل وثيق لتبسيط العروض السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

بدورهم، تبادل خبراء في سوق الرحلات الخارجية الهندية، الأفكار الرئيسة خلال جلسة «إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود»، في وقت حدد فيه المشاركون في المعرض توقعات مستقبل قطاع الطيران، وأهمية الابتكار في تمكين الصناعة من استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية.

وبحسب إدارة المعرض، فقد فازت شركة «إنتر لنكد»، بمسابقة الشركات الناشئة لسوق السفر العربي، حيث تستخدم الشركة ومقرها الرئيس المملكة المتحدة، نقاط بيانات محددة ومحرك مطابقة ذكياً لربط قطاعات السفر والضيافة بصناعات الموضة والجمال وتجارة التجزئة. كما حصلت «حياكم في أبوظبي» على جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 متراً مربعاً). وشملت قائمة الفائزين الآخرين بجائزة أفضل جناح كلاً من: «العُلا»، و«إدارة مدينة بانكوك»، و«شركة إكسبلور تك»، و«فلاي دبي»، و«شركة القدية للاستثمار»، والهيئة السعودية للسياحة.

ومن المنتظر أن ينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى الأول من مايو العام المقبل.

• المعرض شهد مشاركة أكثر من 2600 عارض من 160 دولة.