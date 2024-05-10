«الأحواض الجافة» تواصل الاستثمار في منشآتها

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية عن سلسلة تحسينات مهمة على قدراتها التشغيلية في خدمات تصليح «مراوح دفع السفن»، ما يعزز مكانتها في تقديم الحلول الشاملة التي تلبي احتياجات تصليح مراوح الدفع من جميع الأحجام والأنواع بكفاءة ودقّة استثنائية.

وأكدت أن الاستثمارات المتواصلة في منشآتها، والتطوير المستمر لقدراتها، يؤكد على دورها المحوري المهم على مستوى القطاع البحري العالمي، والتزامها بوضع معايير جديدة للجودة والسلامة.

وأوضحت «الأحواض الجافة العالمية» أنه تمّ تجهيز المنشأة لتنفيذ تصليحات الأعطاب الطفيفة في الموقع مباشرة على السفينة من دون الحاجة إلى إزالة مروحة الدفع، وإجراء تصليحات أكثر شمولاً داخل ورشة العمل الخاصة بها، والتي تتضمن منطقة مخصّصة وحفرة للعمليات على المروحة.

وكشفت «الأحواض الجافة العالمية» أنها عززت قدرات فريقها المتميز من المهنيين ذوي المهارات العالية والمؤهلين للتعامل مع متطلبات تصليح «مراوح دفع السفن»، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير التي وضعتها الجمعية الدولية لجمعيات التصنيف.

ولفتت الشركة إلى أنها نجحت، خلال العامين الماضيين، في تصليح أكثر من 20 مروحة دفع ثابتة، و50 شفرة مروحة تعمل بالبرمجة الإلكترونية، ما أسهم بشكل كبير في تحسين مردودها، وفي التأكيد على فعالية وكفاءة خدمات الشركة.

وكشفت الشركة كذلك عن ورشة جديدة للأنابيب المبردة، ومنشأة متطورة لتصنيع الحشيات، ومنشأة جديدة لقطع الألواح باستخدام الكمبيوتر، وجميعها مصممة لدعم رؤية الشركة الهادفة إلى التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في الخدمات البحرية.

وأكدت أنها تسهم من خلال ترقية قدرات الشركة عبر الورشة الجديدة للأنابيب المبردة، في تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة.

كما أطلقت في الآونة الأخيرة منشأة قطع الألواح باستخدام الكمبيوتر، والمجهزة بآلات قطع البلازما المعزّزة وشطف الحواف، وآلات القطع بوقود الأكسجين، في تأكيد على التزام الشركة بالتكنولوجيا المتطورة والجودة العالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش: «تسهم خدماتنا المحسنة لتصليح مراوح الدفع في التأكيد على التزامنا بالتميز وريادة العمليات البحرية، فضلاً عن تركيزنا على الابتكار لضمان تحقيق الكفاءة العالية والجودة الاستثنائية في الخدمات».

وأضاف: «تتيح قدراتنا الفريدة تقديم حلول فورية نتميز بها في معالجة المشكلات الطارئة في مراوح الدفع، كما نحظى بثقة ملّاك السفن لاستجابتنا السريعة والشاملة، وتلبيتنا المتكاملة لاحتياجات الإصلاح والصيانة لديهم».