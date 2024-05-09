«هيرميس»: إتمام صفقة الطرح العام الأولي لـ «سبينيس» بـ 375 مليون دولار في "دبي المالي"

أعلنت مجموعة إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس»، وذلك بقيمة 375 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي ثاني صفقة تنفذها «هيرميس» في الإمارات خلال 2024.

وأوضحت هيرميس في بيان، اليوم الخميس، أن عملية الاكتتاب شهدت قيام شركة «سبينيس» بطرح 25% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 900 مليون سهم من أسهمها الحالية، وذلك بقيمة 1.53 درهم للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار).

وقالت «هيرمس»، إن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة (باستثناء الشريحة الأساسية). وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز « SPINNEYS».

علامة بارزة

وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في سوق الأوراق المالية في الإمارات حيث تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في الدولة.

وأضاف مليكة أن معدل تغطية الاكتتاب الذي تجاوز إجمالي الأسهم المطروحة يؤكد على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الشركات عالية القيمة في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار مليكة إلى أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على المشاركة في الاكتتاب يعكس إمكانيات النمو الكبيرة لشركة «سبينيس» وثقتهم في مستقبل المشهد الاقتصادي الواعد لدولة الإمارات.

جدير بالذكر أن شركة «سبينيس» تدير سلسلة كبيرة من متاجر تجزئة لبيع المواد الغذائية تضم 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية «سبينيس» و«ويتروز» و«الفير» في الإمارات وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت «إي اف چي هيرميس» في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.

كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM)