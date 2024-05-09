«الأعلى للطاقة» يُكرّم الفائزين بـ «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز»

كرّم نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، الفائزين في «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز 2024»، وذلك خلال حفل أُقيم في فندق «فورسيزونز» بدبي. وشهد الحفل عرض برامج ومشروعات متميّزة في كفاءة الطاقة والاستدامة، حيث تم تكريم 26 فائزاً من القطاعين الحكومي والخاص من بين 86 مرشحاً.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى دبي خطة شاملة، لضمان استدامة موارد الطاقة والمياه، ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول عام 2030».

ولفت الطاير إلى أن تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز، يسهم في تعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والمياه، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية كفاءة الطاقة، والاستدامة، والاقتصاد الدائري.

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي: «يؤكد هذا التكريم، التزام دبي بالاستدامة وكفاءة الطاقة، وهو ما تُجسّده استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، التي تشكل خطة طويلة الأمد، لتعزيز النمو المستدام لإمارة دبي ضمن سعينا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

ولفت المجلس الأعلى للطاقة إلى أنه خلال فترة فتح باب الترشيح التي استمرت ثلاثة أشهر، استقبل المجلس 86 طلباً، مشيراً إلى أنه بعد عملية تقييم شاملة، تم اختيار 26 فائزاً في فئات عدة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميّز» 13 فائزاً في فئات القطاع الحكومي، شملت ست مؤسسات وثلاث قادة متميّزين. وشملت قائمة المؤسسات الفائزة: هيئة كهرباء ومياه دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما تم تكريم بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وأشاد المجلس بالمشروعات الرائدة في «الاقتصاد الدائري النموذجي» لكل من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تم تكريم هيئة الطرق والمواصلات عن مبادراتها في النقل المستدام، فضلاً عن تكريم متحف المستقبل ضمن فئة «مشروع المباني الخضراء النموذجية».