اتفاقية لتطوير شراكات مجتمعي الأعمال في دبي وسيؤول

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع هيئة ترويج الاستثمار في مدينة سيؤول الكورية الجنوبية «إنفست سيؤول»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في ما يتعلق بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص في كل من دبي وسيؤول.

وتنص مذكرة التفاهم على تطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز بناء القدرات، بهدف طرح المزيد من فرص النمو والتعاون بين الشركات في دبي وسيؤول، للتوسع في القطاعات الواعدة، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال، بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة، ودفع عجلة النمو والابتكار.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لغرف دبي، بحضور عمدة حكومة مدينة سيؤول، أوه سي هون، ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، فيصل جمعة بلهول.

وقال بلهول: «تحرص غرف دبي على توفير فرص نمو نوعية للشركات العاملة في الإمارة، للتوسع في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع نمو أعمالها في دبي».

وأضاف: «يسهم تعاوننا مع هيئة ترويج الاستثمار في سيؤول بتطوير آفاق تجارية واستثمارية واسعة للقطاع الخاص من كلا الجانبين، ونتطلع إلى تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في سيؤول في القطاعات الرئيسة الواعدة، بما يعزز من العلاقات الثنائية، ويرتقي بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار».

وتابع: «تُعدُّ دبي بوابة مثلى للتوسع في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متطورة، وبيئة عمل محفّزة للنمو، فضلاً عن ازدهار ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. ونحرص على دعم شركات كوريا الجنوبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي، والتوسع منها إلى جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع دعم مساعي الشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في كوريا الجنوبية».

وأكدت غرف دبي التزامها بدعم خطط أعضائها للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. كما تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز مكانة دبي، واحدةً من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم.