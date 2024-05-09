«طيران الإمارات» تعقد اتفاقات مع مقدمي حلول التكنولوجيا

جددت «طيران الإمارات» شراكتها مع «إكسبيديا جروب»، ووقعت اتفاقات مع مزوّدي الحلول التقنية: «هواوي» و«تاب للمدفوعات». وأفادت «الناقلة» بأن خطوتها تأتي في إطار جهودها لإثراء تجربة المتعاملين عبر مختلف المنصّات، والتفاعل مع شرائح جديدة من الجمهور، والاستفادة من «تفضيلات» المسافرين.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها عزّزت الشراكة المستمرة مع «إكسبيديا جروب» منذ عقد من الزمن، لتزويد المسافرين بعروض ذات قيمة أكبر من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وستشهد الشراكة ترويج وجهات استراتيجية مختارة على منصّة «إكسبيديا»، ما يسهل على المسافرين حجز رحلاتهم مع «طيران الإمارات» بسهولة.

كما وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع «تاب للمدفوعات»، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، التي تعمل على تسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت في المنطقة، من خلال ربط الشركات بتجارب دفع بسيطة وآمنة وموحدة.

في السياق نفسه، أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع «شركة هواوي الصينية». وبموجب الاتفاقية، ستتعاون العلامتان التجاريتان في مبادرات التسويق والعلاقات العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا والصين. كما ستعززان التزامهما بضمان التطوير المستمر لتطبيق «طيران الإمارات» على «هواوي آب غاليري».

تجديد الشراكة مع «إم إس سي كروز»

أعلنت «طيران الإمارات» عن تجديد شراكتها مع «إم إس سي كروز» لموسمين إضافيين، وسيتمكن المسافرون، على مدى العامين المقبلين، من حجز برنامج عطلة «فلاي آند كروز» مع «إم إس سي كروز»، تشمل رحلات مع «طيران الإمارات» ذهاباً وإياباً من 21 مطاراً عبر أوروبا وأميركا الجنوبية.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «حريصون على مواصلة شراكتنا مع (إم إس سي كروز)، التي كانت ركناً أساسياً في قطاع سياحة الرحلات البحرية في دبي. ولدينا ثقة بخططنا الموضوعة، حيث نعمل لتقديم تجربة سفر بحرية وجوية سلسة للمتعاملين».

وتتضمن مزايا «فلاي آند كروز» الاستقبال عند الوصول من خلال خدمة نقل بالحافلة إلى السفينة. وعند العودة، يمكن للضيوف ترك حقائبهم في محطة الرحلات البحرية واستلامها بمجرد وصولهم إلى وجهاتهم.