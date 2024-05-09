الأسهم المحلية تربح 47 مليار درهم في 3 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسمالها السوقي نحو 47 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.480 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.527 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.822 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و705.134 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي الفترة ذاتها صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.22%، بما يعادل 50.63 نقطة إلى مستوى 4193.35 نقطة من مستوى 4142.72 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.16% بما يعادل 139.86 نقطة إلى مستوى 9177.26 نقطة من مستوى 9037.4 نقطة.

وعلى المستوى اليومي عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.16%، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.122 مليار درهم، كما ازداد مؤشر سوق دبي المالي 0.89%، بتداولات 348.98 مليون درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال ثالثة جلسات الأسبوع، أمس، نحو 61.68 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 204.53 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 142.84 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال ثالث جلسة من الأسبوع الجاري، نحو 206.14 ملايين درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 144.45 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 61.68 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 213.64 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 180.04 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 24.59 مليون درهم، محصلة «شراء».

بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد 159.94 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 135.34 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 24.59 مليون درهم.

وقال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن «نتائج الأعمال القوية المعلنة بالقطاع البنكي والقطاعات الأخرى المعلنة إلى الآن، إضافة للإفصاح عن نمو مؤشرات القطاعات الاقتصادية غير النفطية، خصوصاً السياحة، أضفت على أسواق المال المحلية مزيداً من الإيجابية والزخم منذ مطلع الأسبوع».

بدوره، قال المدير العالمي لقسم الأبحاث في «CFI»، جورج خوري، إن «سوق دبي المالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بشكل أساسي من النشاط في القطاع العقاري الذي قاد موجة المكاسب، لاسيما سهمي إعمار العقارية وإعمار للتطوير».

وأوضح أن «السوق تلقى أيضاً دعماً بعد زيادة أرباح شركة تاكسي دبي بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام».