لأول مرة في المنطقة ..دبي تستضيف قمة "IOGP" خلال مؤتمر "جوتيك 2024"

عقدت اليوم شركة دارجون أويل انترناشونال للنفط والغاز، المملوكة بالكامل لحكومة دبي بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) قمة -IOGP - للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز والمستمرة ليوم غد في مركز دبي التجاري العالمي والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وفي إمارة دبي.

وأشاد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ، بالدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز في جمع خبرة الصناعة الواسعة.

وأدار الجلسة الافتتاحية للقمة بحضور وفد رفيع المستوى، جراهام هنلي، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز، وأثنى في بداية الجلسة على جهود لجنة مؤتمر ومعرض جوتيك 2024 في إنجاح دمج هذا الحدث التاريخيّ للجمعية العالمية لمنتجي النفط والغاز في دبي مع دورة أعمال هذا العام 2024 مما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية في مجال الطاقة المستدامة والابتكار التكنولوجي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن هنلي من خلال هذه الانطلاقة إحتفالية الجمعية بمرور 50 عامًا على تأسيسها. معبراً عن هذا الحدث الذي يجمع نخبة متميزة من القادة والخبراء المختصين في البحوث والدراسات الاستراتيجية لمستقبل معايير السلامة المهنية والبيئية ونقل التجارب العلمية والعملية لكافة التخصصات المتواجدة في القمة.