712 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» في الربع الأول

حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، خلال الربع الأول من عام 2024، صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم، أو 0.10 درهم للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 34 % مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3.085 مليارات درهم، في الربع الأول من عام 2024، مسجّلة زيادة قدرها 42% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 1.050 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً. وساهمت استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم هذا الأداء المالي القوي.

وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد عن 18.4 مليار درهم في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي: «بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندةً في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023»، مشيرا إلى أن الزيادات المستمرة والكبيرة تُظهر في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها.

وأضاف: «نحن نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا»، مؤكدا أن الشركة ستظل ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة لدينا.

وأوضح أنه في الربع الأول من عام 2024، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ارتفاعا في الإيرادات، حيث بلغت 2.005 مليار درهم، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 55 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يُعزى إلى النمو المستمر في الإيرادات، مع حدوث زيادة في حجم الأعمال في مختلف القطاعات، وفي عدد منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة، وتسجيل ارتفاع في أسعار الخدمات ونسبة استخدام المنصات، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية المتكاملة الشاملة والأسطول المملوك، والأنشطة التجارية الجديدة مثل الهندسة والمشتريات والبناء.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم، أي ما يعادل 9.68 فلس للسهم الواحد.

وسُدّدت الأرباح البالغة 239 مليون درهم للربع الثاني من عام 2023 في نوفمبر من العام الماضي. فيما من المتوقع سداد أرباح النصف الثاني من عام 2023 في مايو 2024.

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 في المائة على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 955 مليون درهم.