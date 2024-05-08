" دوسلدورف" الألمانية تشارك في فعاليات سوق السفر العربي بدبي

أعلنت هيئة سياحة دوسلدورف عن مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم جناح هيئة سياحة دوسلدورف مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الهام لاستعراض المقومات والمرافق السياحية والفندقية والعلاجية التي تشتهر بها المدينة، التي تعتبر أحد أهم الوجهات الألمانية والأوروبية.

وحول المشاركة، يقول ديمتري بيلوف مسؤول التسويق في هيئة سياحة دوسلدورف لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا:" لقد حرصنا على المشاركة في هذا الحدث السياحي الهام الذي يقام في مدينة دبي، ونتواجد بالتعاون مع مطار دوسلدورف الذي يشكل بوابتنا نحو العالم، بالإضافة إلى مجموعة مستشفيات هيليوس للسياحة العلاجية، وشركة Elinor Travel Germany، وهي شركة ناطقة باللغة العربية ومقرها في دوسلدورف، وفندقين من علامة كورتيارد في دوسلدورف".

وأضاف بيلوف:" نستعرض من خلال مشاركتنا المقومات الطبية المتطورة والبنية التحتية الراقية التي تتمتع بها مدينة دوسلدورف، ونتطلع إلى إجراء مباحثات وعقد ورش عمل بالتعاون مع ممثلي الشركات السياحية والطبية في المنطقة لبحث فرص التعاون في المستقبل".

من جهته، قال سيباستيان إتش مدير المبيعات والتسويق في فنادق كورتيارد دوسلدورف:" نتواجد في معرض سوق السفر العربي للتعريف بفندقين نديرهما في دوسلدورف، حيث أنهما من فئة 4 نجوم ويعتبران مثاليان للعائلات والمجموعات، ويتمتعان بمواقع مميزة ونقدم بهما الطعام المناسب".

وأضاف إتش:" إننا سعداء للتواجد في معرض سوق السفر العربي في دبي، حيث يمثل مناسبة هامة لاستقطاب الزوار والسياح من منطقة الخليج لزيارة مدينتنا في الصيف القادم".

بدورها قالت ايلينا هوب المسؤولة في مجموعة هيليوس للسياحة العلاجية:" يسعدني أن أكون جزءًا من سوق السفر العربي 2024 وممثلة عن مجموعة مستشفيات هيليوس جنبًا إلى جنب مع شريكنا " هيئة سياحة دوسلدورف" باعتبارنا أكبر سلسلة مستشفيات في ألمانيا، فإننا نقدم رعاية صحية عالية الجودة لمرضانا من جميع أنحاء العالم على أساس المرضى الداخليين والخارجيين، وبالنسبة لنا، يأتي المرضى دائمًا في المقام الأول".

من جهتها، قالت كاتيا هوير ممثلة مطار دوسلدورف :" يعد مطار دوسلدورف البوابة المثالية إلى أوروبا، حيث يعتبر رابع أكبر مطار في ألمانيا حالياً، ويستقبل 5 رحلات يومياً من دول الخليج العربي، وإن أهم ما يميز المطار أنه يمكن الوصول منه إلى وسط مدينة دوسلدورف في غضون 10 دقائق بسيارة الأجرة".

وتقول عايدة البنا ممثلة شركة الينور للسياحة والسفر في دوسلدورف:" نحن مختصون بتقديم العديد من الخدمات السياحية لزوار المدينة ، ومنها خدمة الاستقبال في المطار لكبار الشخصياتن وحجوزات الفنادق، والتنقلات والمواصلات، بالاضافة لحجز الطائرات الخاصة، وتأجير السيارات، وتوفير خدمات السياحة العلاجية بالتعاون مع عدد من المراكز العلاجية في المدينة".