"دييز" ووزارة الاستثمار في أوزبكستان تتعاونان لتطوير التجارة الرقمية

وقّعت سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المُتكاملة "دييز" مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، بما يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان ودفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية قام بها وفد من "دييز" إلى العاصمة الأوزباكستانية طشقند، والتي استقبل خلالها لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في أوزبكستان الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة و"دييز".

واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على دعم دور نخبة الشركات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والاستدامة في البلدين، فيما يخص تطوير التجارة الرقمية في كل من الإمارات وأوزباكستان، إضافة إلى تطوير منصة رقمية مشتركة تتيح للشركات الأوزبكية ونظيراتها في "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" لتعزيز فرص التعاون البناء والشراكات المثمرة، بالاستفادة من خبرات "دبي كوميرسيتي".

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" خلال لقائه معالي قدراتوف، حرص "دييز" على المساهمة الفاعلة في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وأوزبكستان في إطار دعم قيادتي البلدين، وعلى الارتقاء بمستوى التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وأوزبكستان، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية لدى كلا الجانبين، بما يتيح المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

ووجّه الزرعوني دعوته إلى الشركات الأوزبكية للاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها "دييز" ومناطقها الاقتصادية الثلاث - المنطقة الحرة في مطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي - التي توفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة لنمو وازدهار الأعمال في إمارة دبي والجاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية الأوزبكية يندرج في إطار مستهدفات السُلطة الرامية إلى لعب دور فاعل وحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي والارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله وسهولة ممارسة الأعمال.

ومن جانبه أكد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار بما يخدم مصلحة البلدين، منوهاً بأهمية هذه الخطوة لدعم العلاقات الأوزبكية – الإماراتية ودفعها نحو آفاق أوسع، من خلال دورها المستقبلي في زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب تحفيز الاستثمار ونقل المعارف والخبرات بين الجانبين وإطلاق المبادرات المشتركة.

وأثنى قدراتوف على الدور الحيوي الذي تلعبه إمارة دبي ومناطقها الاقتصادية في فتح الباب أمام تسهيل وصول الصادرات الأوزبكية إلى أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عامة، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية وخدمية متقدمة وبيئة استثمارية جاذبة ومُشجعة، داعياً مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة مما تزخر به بلاده من فرص واعدة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية وقطاع البنية التحتية والمعدات والآلات الصناعية إلى جانب الصناعات المعدنية والإلكترونية وصناعة النسيج وغيرها.

وشملت زيارة وفد السُلطة إلى أوزباكستان عقد اجتماع مع إدارة شركة "أوزام تكنولوجيز" وغرفة التجارة، وزيارتين إلى كل من مُجمّع الأبحاث والإنتاج الصيدلاني المبتكر المعروف باسم "طشقند فارما بارك" ومنطقة انغرين الاقتصادية الخاصة، حيث اطلع على أفضل الممارسات وفرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات وأوزبكستان وقعتا في شهر يناير 2024، مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية، لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتطوير والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدولتين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. كما تشهد حركة النقل الجوي بين البلدين أكثر من 50 رحلة طيران أسبوعياً.

وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وأوزبكستان تطوراً متواصلاً، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو تصل إلى 104%، وبقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021. في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان نحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190% مقارنة بعام 2021.