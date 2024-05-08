«طيران الإمارات» توسّع اتفاقية الـ «إنترلاين» مع «طيران ناس»

أبرمت «طيران الإمارات»، خلال معرض سوق السفر العربي 2024، مذكرة تفاهم مع «طيران ناس»، لتوسيع اتفاقية الـ«إنترلاين» بين الناقلتين، مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة، وتوفير مزيد من خيارات السفر لمتعاملي «طيران ناس» عبر دبي.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة «طيران ناس»، عايض الجعيد، وقع نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، مذكرة التفاهم مع الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«طيران ناس»، بندر المهنا.

وتوفر اتفاقية الـ«إنترلاين» الحالية بين «طيران الإمارات» مع «طيران ناس» خدمات ربط معززة عبر بوابات «طيران الإمارات» الأربع في السعودية: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة. كما تتيح للمتعاملين حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة، مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة.

ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان متعاملي «طيران ناس» حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات «طيران الإمارات» في المملكة إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا، والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

إلى ذلك، جددت «طيران الإمارات» تعاونها الاستراتيجي مع هيئة السياحة في سيشل، ومكتب الترويج السياحي في سريلانكا، كما أبرمت شراكة جديدة مع هيئة السياحة في هونغ كونغ.

وبموجب الاتفاقية مع هيئة السياحة في سيشل، تلتزم «طيران الإمارات» دعم وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في الأسواق الاستراتيجية الرئيسة في جهودهم لترويج سيشل كوجهة ترفيهية. كما أكدت «طيران الإمارات» التزامها الراسخ بتعزيز السياحة في سريلانكا، لتواصل جهودها، في عامها الـ38 من عملياتها في سريلانكا، لدعم الأجندة السياحية لهذه الجزيرة من خلال تطوير عروض خاصة مصممة لجذب مجموعة واسعة من السياح ورحلات تعريفية من الأسواق الرئيسة.

في السياق نفسه، تهدف مذكرة التفاهم مع «مجلس هونغ كونغ للسياحة» إلى تعزيز السياحة الوافدة من الأسواق المستهدفة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن مواصلة الأنشطة المشتركة المختلفة، بما في ذلك الرحلات التعريفية والخطط الترويجية الشاملة والحملات الإعلانية.