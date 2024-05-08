«دناتا للسفريات» و«السياحة التايلاندية» تدخلان في شراكة استراتيجية

وقّعت مجموعة دناتا للسفريات، وهيئة السياحة التايلاندية، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة في تايلاند، وذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024.

وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من شبكة «دناتا» العالمية الواسعة، لا سيما في منطقة دول الخليج العربي، للترويج للسياحة من منطقة الشرق الأوسط إلى تايلاند، من خلال التركيز على الأسواق المتخصصة الرئيسة، وتوفير أعلى معايير الجودة للوجهات الترفيهية داخل تايلاند، كما تهدف كل من هيئة السياحة التايلاندية و«دناتا» إلى تعزيز جاذبية تايلاند واستقطاب المسافرين من المنطقة.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ستتعاون كل من هيئة السياحة التايلاندية و«دناتا» في سلسلة عروض ترويجية مشتركة مصممة للارتقاء بالمكانة السياحية التايلاندية في دول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات وعُمان والبحرين والسعودية. وتستهدف هذه العروض قطاعات السياحة المتخصصة مثل الرياضة، والرفاهية، وشهر العسل والصحة.

وقالت محافظ هيئة السياحة التايلاندية، ثاباني كياتفايبول: «هدفنا من خلال هذه الاتفاقية، تنفيذ الاستراتيجيات والممارسات بشكل جماعي وأكثر فعالية، لتوسيع الوجود التسويقي لتايلاند وترسيخه، باعتبارها (وجهة ترفيهية توفر أعلى معايير الجودة)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات، جون بيفان، إن «التركيز على الأسواق المتخصصة ذات القيمة العالية يتماشى مع استراتيجية (دناتا) لجذب الزوّار الذين يبحثون عن تجارب متميزة».