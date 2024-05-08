ابتداءً من يونيو.. «فلاي دبي» تطلق رحلات إلى 10 وجهات صيفية

حصلت «فلاي دبي» على جائزة «أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مجلة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، في وقت أعلنت فيه عن إطلاق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداءً من يونيو.

وأفادت «فلاي دبي» بأن الجائزة التي تم التصويت عليها من قبل الجمهور وقراء المجلة، تأتي تكريماً لنموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الناقلة، إضافة إلى التزامها بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين الدول وافتتاح الوجهات غير المخدومة التي لا ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي.

وقال المدير المالي في «فلاي دبي»، فرانسوا أوبرهولزر: «يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة كونها اعترافاً بجهودنا في تعزيز رحلات الربط في الشرق الأوسط وخارجه، إذ تضم شبكة (فلاي دبي) أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة».

وأضاف: «مع استمرارنا في استلام المزيد من الطائرات، وافتتاح المزيد من الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر، وزيادة عدد الرحلات على وجهاتنا الحالية، فإننا نتطلع دوماً إلى تعزيز خدمات رحلات الربط لمسافرينا من دولة الإمارات شبكة (فلاي دبي) عموماً والتأكيد على مكانة دبي كمركز عالمي للطيران».

يُشار إلى أنه منذ بدء عملياتها في عام 2009 نقلت «فلاي دبي» أكثر من 100 مليون مسافر وافتتحت أكثر من 90 وجهة جديدة لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي، أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

إلى ذلك، تستعد «فلاي دبي»، مع اقتراب فترة السفر الصيفية، لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية اعتباراً من 14 يونيو المقبل.

وأفادت الناقلة بأنها بدءاً من الصيف المقبل، ستضيف إلى شبكتها المتنامية 10 وجهات تشمل؛ باتومي الجورجية، ودوبروفنيك الكرواتية، وبودروم وطرابزون التركيتين، وميكونوس وكورفو وسانتوريني اليونانية، وأولبيا الإيطالية، وسوتشي الروسية، إضافة إلى تيفات في الجبل الأسود.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـ«فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «حرصنا في (فلاي دبي) على توفير المزيد من فرص السفر لركابنا خلال فترة الصيف المزدحمة. لقد شهدنا طلباً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف وجهاتنا الصيفية الموسمية، مثل بودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، ومع استعدادنا لاستئناف هذه الوجهات، فإننا حريصون على توفير تجربة سفر مريحة لمسافرينا لاستكشاف هذه الوجهات خلال موسم الصيف».