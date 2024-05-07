وزير الاقتصاد: قطاع السياحة سيشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024

أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبد الله بن طوق المري، أن قطاع السياحة ساهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم.

وقال بن طوق، خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي " بالنسبة لعام 2024: "نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم".

وناقش سوق السفر العربي 2024 امس سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.

واستضافت حلقة نقاش كلاً من رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ خالد بن جاسم المدفع، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، ووكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان، عزان البوسعيدي، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سارة بوحجي.

واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيسي للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.

وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، ما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، إن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب المسافرين العالميين عن طريق تواصل وتبادل الحلول والأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة.

ولفت المدير العام لـ"أمواج روتانا"، حسام كمال، إلى أن القطاع الفندقي في الدولة يحقق أداءً ناجحاً مقارنةً بدول أخرى، وتشهد صناعة الضيافة في المنطقة نموا مستمرا بهدف استقطاب المزيد من السياح في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن الإمارات تتميز بمجموعة متنوعة من المنتجعات الفاخرة والفنادق من فئة الخمس نجوم التي تلبي احتياجات الزوار المختلفة، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية متطورة، وتستضيف العديد من الفعاليات والمعارض الكبرى، ما يعزز دورها كوجهة رئيسية للسفر والأعمال.

وقال: "تتميز الإمارات أيضًا بالتزامها بمفهوم السياحة الخضراء والاستدامة، ما يعكس رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع الضيافة بطرق مستدامة ومسؤولة بشكل عام، يمكن القول إن القطاع الفندقي في الإمارات يعتبر منافسًا قويًا ومتقدمًا على مستوى العالم".