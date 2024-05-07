أمين عام جامعة الدول العربية: نجاحات دولة الإمارات تخدم نمو اقتصاد العالم العربي

قال معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه على الرغم من التحديات والتوترات التي شهدتها المنطقة إلا أن الناتج المحلي العربي ارتفع ليصل إلى 3.5 تريليون دولار العام الماضي 2023، ما يعكس ذلك حجم النجاحات التي حققتها المنطقة في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق أعمال قمة "AIM للاستثمار" في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت العديد من النجاحات والتقدم في شتى المجلات، موضحا أن الدولة تحتضن بيئة استثمارية ممتازة تجذب المستثمرين من كافة دول العالم ومن الدول العربية بالتحديد لتوسيع أعمالهم وتحقيق نجاحات مختلفة في دولة الإمارات.

وقال معاليه إن نجاحات دولة الإمارات تخدم كذلك نمو اقتصاد المنطقة العربية، لافتا إلى أن الاقتصاد العربي يواصل مساره التصاعدي، منوها إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في المنطقة العربية والاستفادة من طاقاتها.

وحول قمة "AIM للاستثمار"، أكد معاليه على أهمية القمة في تشجيع العالم للاستثمار في المنطقة العربية والنظر في القدرات والإمكانات الهائلة التي تحتضنها، لافتا إلى أن هذا الحدث العالمي يساهم في تعريف الشركات الدولية والمستثمرين الدوليين بطاقات المنطقة وما تستطيع ان تقدمه لدعم نمو الاقتصاد العالمي.