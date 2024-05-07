«فوربس»: أحمد بن سعيد.. أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة

كشف «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024»، مسلطة الضوء على القادة الذين يعملون على تعزيز قطاع السياحة، وجذب السياح إلى المنطقة، وإعادة تعريف مكانتها على الساحة العالمية، معلنة تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، القائمة.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن الرؤساء التنفيذيين المُصنفين في القائمة يمثلون تسع دول من المنطقة، في وقت تصدرت فيه دولة الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بتسع مشاركات.

ولفتت إلى أن هذه الدول الثلاثة تمثل مجتمعة ما نسبته 82% من التصنيف، في وقت هيمن فيه قطاع الفنادق والمنتجعات على القائمة بواقع 50 مشاركة، يليه شركات الطيران بواقع 17 مشاركة، ثم قطاع تطوير السياحة بواقع 11 مشاركة.

وتصدر قائمة العام الجاري، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، التي تملك أكبر أسطول في العالم من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380». ومع نهاية ديسمبر 2023، ضم أسطولها 260 طائرة في الخدمة، وسيرت رحلات إلى 143 وجهة.

وحل في المركز الثاني الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، وفي المركز الثالث المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، ضمت قائمة أقوى 10 قادة للسياحة والسفر في المنطقة 2024: الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير، الذي حل في المركز الرابع، والمدير العام لدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، صالح محمد الجزيري، في المركز الخامس، يليه الرئيس التنفيذي لـ«شركة مطارات القابضة» السعودية، محمد المغلوث في المركز السادس.

وحل الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»، هشام القاسم، في المركز السابع، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، حميد مطر الظاهري في المركز الثامين، يليه الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الدرعية»، جيري إنزيريلو في المركز التاسع، ثم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميرال»، محمد عبدالله الزعابي في المركز العاشر.

وجاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث في المركز الـ13، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني في المركز الـ16، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس في المركز الـ18، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لمجموعة أكور، دانكن أورورك، في الكرز الـ20، في ما حل الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، في المركز الـ23.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بإنه ولإعداد قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024»، فقد صنفت القادة المُقيّمين في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى عوامل متنوعة شملت: حجم أعمال الشركة، بما في ذلك عدد الفنادق، والغرف، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وغيرها، إلى جانب ملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، والمناصب التي يتولاها القائد، بالإضافة إلى إنجازاته الأخرى.