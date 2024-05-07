شكاوى خدمات الاتصالات تسجل أكبر تراجع على الإطلاق

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 5358 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند» و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (الثلث الأول من عام 2024) مقابل 8089 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، لتسجل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات بذلك تراجعاً يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق، بنسبة بلغت 34% تقريباً.

وفصّلت الهيئة في تقرير لها عن شكاوى الاتصالات، أنها تلقت 1795 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و3563 شكوى من خدمات «دو» خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

ووفقاً للتقرير، فقد نجحت «اتصالات من إي آند» في إغلاق ما نسبته 98.1% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 97.6% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو»، بعد حلها.

وأضافت «تنظيم الاتصالات» في تقريرها أنه تم حل 0.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و0.5% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ولفتت إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغ 85.9%، فيما بلغ معدل «عدم الرضا» 6.5%، ونسبة الـ«حياد» 7.6%

كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 87.1% مقابل 5.5% لمعدل «عدم الرضا»، و7.4% «حياد».

وكانت شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تراجعت خلال عام 2023 مقابل عام 2022 للمرة الأولى بنسبة 12%، ثم استمرت في التراجع خلال الربع الأول 2024، لتسجل تراجعاً نسبته 30.7%.