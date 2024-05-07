أسواق الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.28 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات بداية الأسبوع، أمس، سيولة ناهزت 1.28 مليار درهم، في وقت ربح فيه رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يربو على 2.91 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي «العقار» و«البنوك».

وتوزعت السيولة بواقع 1.065 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و215.16 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 424.81 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.65 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 0.32%، أو ما يعادل 13.13 نقطة، ليغلق عند 4155.85 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) إلى مستوى 9035.18 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.92%، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.98%، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.19%، وسهم «باركن» بنسبة 0.75%، بينما تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 70.34 مليون درهم.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، أن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 16.1 مليون درهم بعد مشتريات بقيمة 124.92 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 108.82 ملايين درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال أول جلسة من الأسبوع الجاري نحو 106.34 ملايين درهم مقابل «مشتريات» بقيمة 90.24 مليون درهم لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 16.1 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 160.63 مليون درهم مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 147.36 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 13.27 مليون درهم، محصلة (شراء).

بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد 67.81 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 54.54 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 13.26مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.79%، متصدراً قائمة الارتفاعات، وارتفع سهم «ألفا أبوظبي» 0.58%، فيما تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بنحو 199.3 مليون درهم.