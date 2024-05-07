8000 درهم مكافأة شهرية وإجازة مدفوعة لمنتسبي «فرص»

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج «فرص»، المعني بتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين، وإعدادهم لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصّصات المالية، ما يمكّنهم من اتخاذ الخطوات الأولى في مسيرتهم المهنية، كاشفة عن مكافأة شهرية قدرها 8000 درهم إضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب للمتدرب.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إلى الإسهام الملموس لدورتي برنامج «فرص» الأولى والثانية في دخول الشباب المواطنين الخريجين من ذوي التخصصات المالية بقوة إلى سوق العمل.

وكشف عن أن جميع الخريجين في الدورة الأولى من البرنامج حصلوا على وظائف تناسب طموحاتهم، في حين تم توظيف أكثر من ثلث المشاركين في الدورة الثانية التي ماتزال متواصلة، وذلك حتى قبل انتهاء أعمالها. وأكد أهلي حرص دائرة المالية على مواصلة تطوير البرنامج بناء على المقترحات الإيجابية التي ترِد من الخريجين المنتسبين للبرنامج، واعتماداً على احتياجات سوق العمل في القطاع المالي الحكومي، بالتعاون مع الشركاء الذين أسهموا في إضفاء مزيد من القيمة على المحتوى التعليمي الثري الذي أعدّه الخبراء في دائرة المالية.

من جانبها، قالت مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، آمنة سالم الجابري: إن «الدورة الثالثة من برنامج (فرص)، التي ستستمر لـ12 شهراً، ستُقدَّم على مرحلتين، الأولى مدتها شهران وتتضمن مساقات تدريبية نظرية، والثانية عملية مدّتها 10 أشهر».

وأضافت: «تركّز المرحلة الأولى من برنامج (فرص 3) على نقل الخبرات، وتتضمن مساقات تدريبية متنوعة اختيرت بعناية، فيما تتضمّن المرحلة الثانية العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية. وسيُمنح كل متدرب مكافأة شهرية قدرها 8000 درهم، إضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب».

ودعت دائرة المالية المهتمين من الطلبة الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل من خلال صفحة مبادرة «ماليّون» على موقع الدائرة.