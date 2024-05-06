«دييز» تعزز كفاءتها التشغيلية

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) تطبيق أداة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في عملياتها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة الابتكار والتحول التكنولوجي، واعتماد أحدث الحلول التقنية المتقدمة والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في السلطة، بدر بوهناد: «يأتي التعاون مع (مايكروسوفت) انطلاقاً من سعي (دييز) إلى تمكين المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة من تحقيق مستويات أعلى من النجاح والنمو، وزيادة إنتاجية الموظفين».