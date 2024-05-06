«الاتحادية للضرائب»: 39.47 ألف زيارة تفتيشية للأسواق في 2023

كثّفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

وكشفت الهيئة أنها نفذت خلال العام الماضي 39.47 ألف زيارة ميدانية تفتيشية، من خلال 211 حملة في الأسواق المحلية على مستوى الدولة، بنسبة زيادة بلغت 80.71% في عدد الزيارات، وارتفاع نسبته 86.73% في عدد الحملات، مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية المنفذة في عام 2022 والبالغة 21.84 ألف زيارة ميدانية، من خلال 113 حملة تفتيشية.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار الإسهام في تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية للأسواق، للتأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمقلدة التي تؤثر في جودة الحياة.

وأوضحت أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ومصادرة 21.29 مليون عبوة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات، والتي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال العام الماضي، بينما تم ضبط 2.45 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى، التي تشمل مشروبات غازية، ومشروبات طاقة، ومشروبات محلاة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تهدف الجهود الرقابية المتواصلة التي تقوم بها الهيئة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع معاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرّب المنتجات المقلدة غير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومن ناحية ثانية تُكثِّف الهيئة جهودها التوعوية لتشجيع ومساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».

وأضاف البستاني: «تعتمد الهيئة معايير رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق السلس والفعال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح التزامات جميع أطراف النظام الضريبي، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على الأسواق، بأعلى معايير الحوكمة والشفافية».

وتابع: «تعتمد عمليات التفتيش على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة، لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفية لضريبة القيمة المضافة، أو الضريبة الانتقائية المستحقة. ومن بين هذه الآليات: نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، الذي شهد عمليات تطوير متواصلة منذ بدء تطبيقه قبل أكثر من خمس سنوات، حيث يتم تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على علب منتجات التبغ، وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة. ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز ذكي يستخدمه المفتشون المخولون بذلك، للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

المنشآت الممتثلة

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحملات على الأسواق أظهرت ارتفاع عدد المنشآت الممتثلة التي تم التحقق منها خلال الزيارات التفتيشية في عام 2023 إلى 32.71 ألف منشأة، مقارنة مع 18.23 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في عام 2022، بزيادة نسبتها 79.41%. كما ارتفع عدد المنشآت المسجلة المخالِفة للقوانين الضريبية إلى 4.39 آلاف منشأة، مقارنة مع 2.57 ألف منشأة مخالِفة تم رصدها في عام 2022، بزيادة نسبتها 70.91%، فيما تم توجيه 1.15 ألف إشعار بالتسجيل إلى منشآت مخالفة غير مسجلة، مقابل 668 إشعاراً بالتسجيل تم توجيهها في عام 2022، بزيادة 72.31%.