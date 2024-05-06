دبي تستعرض في «سوق السفر العربي» اليوم خططها السياحية للسنوات المقبلة

تنطلق في دبي اليوم الإثنين فعاليات معرض سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد في قطاع السفر والسياحة. ومن المتوقع أن تشهد النسخة 31 من المعرض التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس إلى التاسع من مايو، مشاركة 2300 عارض من 165 دولة، فضلاً عما يزيد على 41 ألف زائر، لتكون بذلك النسخة الأكبر في تاريخ المعرض.

جلسات إعلامية

وسيتضمن برنامج الحدث الذي يستمر أربعة أيام أكثر من 50 جلسة إعلامية يقدمها أكثر من 200 متحدث بارز سيخاطبون الحضور عبر «المسرح العالمي»، و«مسرح المستقبل» الجديد للمعرض. وسيلقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام عبدالرحيم كاظم، الكلمة الترحيبية على المسرح العالمي (بوابة إلى الرؤى العالمية) التي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات المقبلة.

وسيناقش وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، الاستراتيجيات الرئيسة لدعم وتطوير السياحة في المنطقة، خلال المناقشة الوزارية «تبسيط السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».

ويركز سوق السفر العربي في نسخة العام الجاري على موضوع «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تشكيل مستقبل القطاع، وسيوفر منصة مثالية لقادة الصناعة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، لتمكين مجتمع السفر والسياحة من تسخير ريادة الأعمال وتحديد فرص النمو.

وسيستضيف المعرض أيضاً «قمة رؤى السوق» ضمن فعاليات المسرح العالمي في يوم الافتتاح، لاستكشاف إمكانات الصين والهند وأميركا اللاتينية، مع ظهورها لاعبة رئيسة في سوق السياحة العالمية.

مسرح المستقبل

أما «مسرح المستقبل»، فسيُطلق رسمياً اليوم، مع تسليط الضوء على الاتجاهات التي تشكل مستقبل قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، بقيادة كبار الممثلين من فنادق ومنتجعات: «آي إتش جي»، و«ماريوت إنترناشونال»، و«فنادق ومنتجعات فور سيزونز»، و«بانيان تري دبي»، إضافة إلى «ماستركارد» و«سيلكهاوس».

ومن بين الجلسات الأخرى التي ستعقد اليوم على «مسرح المستقبل»، جلسة تتناول «العصر الجديد لسياحة الجزر»، وكيف توفر الجزر في الشرق الأوسط فرصاً جديدة للسياحة، فضلاً عن جلسة بعنوان «الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في مستقبل السفر».

النسخة الأكبر

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته نسختنا الـ30 في عام 2023، ازدادت مشاركة العارضين بنسبة ملحوظة بلغت 26% العام الجاري، ما يجعل نسخة 2024 من المعرض الأكبر في تاريخ الحدث».

وأضافت: «يؤكد هذا النمو الملحوظ سمعة (سوق السفر العربي)، ومكانته الرفيعة باعتباره حدثاً عالمياً لمجتمع السفر والسياحة العالمي، حيث يوفر منصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة للحاضرين والعارضين المشاركين، عبر مجموعة واسعة من قطاعات السفر والقطاعات الأخرى».

قطاعات المعرض

وبحسب إدارة المعرض، فقد تم تحقيق نمو في جميع قطاعات المعرض، بما في ذلك ارتفاعات سنوية بحسب الأقاليم: الشرق الأوسط (28%)، وآسيا (34%)، وأوروبا (34%)، وإفريقيا (26%).

بدورها، ستعرض أكثر من 100 شركة بارزة في مجال «تكنولوجيا السفر»، أحدث ابتكاراتها أمام الجمهور، إذ أصبحت «منطقة تكنولوجيا السفر» في المعرض أكبر بنسبة 58% العام الجاري، ما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الاهتمام من قِبل الشركات التي ترغب في عرض أحدث التطورات التكنولوجية، كما يواصل «سوق السفر العربي» التزامه بالاستدامة لمدة عام آخر، حيث ستستكشف «قمة الاستدامة» المقرر انعقادها في التاسع من مايو، الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتفضيلات المستهلكين، والجهود التعاونية المطلوبة لتأسيس مستقبل أكثر استدامة للسفر والسياحة. وستُكرّم «جائزة أفضل جناح مستدام» في المعرض الجهة العارضة التي بذلت جهوداً متميزة لتقليل البصمة الكربونية لبناء جناحها المشارك في الحدث.

• أكثر من 50 جلسة إعلامية يقدمها أكثر من 200 متحدث بارز.. ووزراء من دول «التعاون» وخارجها يناقشون الاستراتيجيات الرئيسة لدعم وتطوير السياحة في المنطقة.