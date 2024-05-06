قمة «قادة قطاع الاتصالات» تنطلق في 13 مايو

تنطلق بفندق «أتلانتس» في دبي، 13 مايو الجاري، أعمال القمة السنوية لقادة قطاع الاتصالات 2024 التي ينظمها «مجلس سامينا للاتصالات»، وهو تحالف شركات الاتصالات والمنظمة غير الربحية التي تمثل مجتمع مشغلي الاتصالات. وينظم المجلس الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم - تضم دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا - القمة برعاية رئيسة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ودعا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «سامينا للاتصالات»، بوكار أيه با، قادة القطاع إلى إعطاء الأولوية للتعامل مع التحديات الحالية لقطاع الاتصالات، وتفعيل أطر تعاون جديدة تستكشف مزيداً من فرص تطور البيئات الرقمية، ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال.