وزراء ومحافظو بنوك و12 ألف مشارك في «AIM للاستثمار 2024»

تنطلق في أبوظبي غداً، فعاليات الدورة 13 من «قمة AIM للاستثمار 2024»، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عالميين، لاستكشاف مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً.

ويشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، ورئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وحشد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية، ورؤساء الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، فعاليات القمة تحت شعار: «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً».

ويشارك في القمة أكثر من 150 وزيراً وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي، و900 متحدث، و11 من أسواق المال العالمية، و50 شركة «يونيكورن»، و300 عارض، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة، في 27 حدثاً مشتركاً يتم تنظيمها، بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتبحث «قمة AIM للاستثمار 2024» في دورتها الجديدة ستة محاور رئيسة، من خلال تنظيم ما يزيد على 450 جلسة رئيسة وتفاعلية وحوارية، لمناقشة أبرز التحديات والتحولات التي تواجه المشهد الاستثماري العالمي، وتأكيد أهمية التعاون وتوحيد الجهود العالمية للخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وصولاً إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

كما ستعقد خلال القمة سبعة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، منها «الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة الـ20».

وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثاً جانبياً، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. بدوره، يجمع منتدى المكاتب العائلية مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف «الاستثمار المؤثر وتخصيص الأصول العالمية للمكاتب العائلية»، كما يستعرض المنتدى تجارب من الإمارات والسعودية وأستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة.