67ألف ترخيص تجاري جـــديـد فــي الدولة خلال 4 أشهر

كشف السجل الاقتصادي الوطني في وزارة الاقتصاد، عن ارتفاع إجمالي التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 67 ألف ترخيص جديد، في دلالة على تنامي النشاط التجاري والاستثماري بقوة في الدولة، ليصل إجمالي عدد التراخيص المسجلة بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 867 ألف ترخيص، بنسبة زيادة بلغت 8.3% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وأوضحت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، ارتفاع عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة دبي بنحو 47 ألف ترخيص جديد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ليصل إجمالي التراخيص في الإمارة بنهاية أبريل الماضي إلى 517 ألف ترخيص، بنسبة 60% تقريباً من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة.

وتصدرت التراخيص المسجلة في دبي، تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تلتها شركات الشخص الواحد، كما شهدت دبي عدداً كبيراً من تراخيص أنشطة الشركات الدولية والشركات الخليجية.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي، إلى نحو 160 ألف ترخيص بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ حصة التراخيص المسجلة في الإمارة 18.4% من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة. وتركزت التراخيص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.

وجاءت إمارة الشارقة ثالثة بحصة 11.5% تقريباً من إجمالي التراخيص المسجلة في الدولة، وبنحو 100 ألف ترخيص بنهاية شهر أبريل الماضي، وتصدرت الشركات الفردية، قائمة الشركات المسجلة في الشارقة وفقاً للشكل القانوني، تلتها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، فضلاً عن عدد كبير من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع شركات أجنبية.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي التراخيص في إمارة رأس الخيمة نحو 55 ألف ترخيص، واستحوذت الشركات في المناطق الاستثمارية والحرة على 66% منها.

وشهدت إمارة عجمان تسجيل أكثر من 18.5 ألف ترخيص، بينما شهدت الفجيرة نحو 14 ألف ترخيص، وشكلت التراخيص المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة 97% من الإجمالي، في حين تم تسجيل نحو 2500 ترخيص تجاري نشط في أم القيوين بنهاية شهر أبريل الماضي.