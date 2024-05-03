2300 عارض في سوق السفر العربي 2024 بدبي

قام منظمو معرض سوق السفر العربي 2024 وممثلو الشركاء الاستراتيجيين للمعرض بما في ذلك كلاً من: مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي وسفريات الريس، بتحديد خططهم استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي يوم الإثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024، ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر.

وسينعقد معرض هذا العام تحت شعار: "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، حيث سيسلط معرض سوق السفر العربي 2024 الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء وتعزيز الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يستعد سوق السفر العربي 2024 لإطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، حيث سيضم جدول أعمال المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة".

وارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تكنولوجيا السفر الجديدة المعروضة، حيث سيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2024، بما في ذلك: الصين وماكاو وكينيا وغواتيمالا وكولومبيا، بينما تشمل الدول العائدة للمشاركة في الحدث كلاً من: إسبانيا وفرنسا من بين العديد من الوجهات الأخرى غيرها.

وبهذه المناسبة قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تفخر دبي باستضافة سوق السفر العربي، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية على مدى سنوات عديدة مع هذا المعرض الأشهر من نوعه في قطاع السياحة على مستوى العالم. وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها القيادة الرشيدة لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه. ويتكامل شعار المعرض لهذا العام مع جهودنا المتواصلة للتعزيز النجاح خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، حيث نركز على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لريادة الأعمال وتمكين دورها وزيادة زخمها في قطاع السياحة".

من جهته قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء بالنمو الكبير في أعداد زوار سوق السفر العربي، ما يعكس الثقة في القطاع ويجسّد أهمية المعرض على الساحة العالمية. كما نفخر بالدور الذي اضطلعنا به في تعزيز هذا النمو كواحدٍ من أكبر الفعاليات في قطاع السياحة والسفر، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية في صدارة السياحة العالمية. وسوف نستعرض هذا العام أحدث منتجات طيران الإمارات، كما سنخصص منطقة لتسليط الضوء على ممارستنا في مجال الطيران المستدام، ونتطلع إلى تعزيز التواصل مع شركائنا في صناعة السفر".

بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي بشراكة طويلة الأمد مع معرض السفر العربي، بوصفها الشريك الفندقي الرسمي. ونتطلع للمشاركة في هذه الفعالية الكبرى والرائدة في المنطقة لاستعراض المحفظة المتنوعة من أماكن الإقامة التابعة للمجموعة أمام العملاء ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع على مستوى العالم. وتملك المجموعة أكثر من 190 فندقاً ضمن منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة والتي سيتم إطلاقها في المستقبل، مما يرسخ حضور المجموعة بوصفها المساهم الأكبر في تحقيق خطط النمو الطموحة لقطاع السياحة في المنطقة. وتلتزم المجموعة أيضاً بمواصلة استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق الاستثمارات الاستراتيجية وإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة، بما يلبي تفضيلات العملاء المتغيرة ويواكب التطورات التي يشهدها العالم".



وفي هذا السياق قال محمد الريس، المدير التنفيذي لشركة الريس للسفريات: "احتفالاً بدمج الابتكار وريادة الأعمال، يعد سوق السفر العربي 2024 بمثابة منارة للتقدم والارتقاء في مجال السفر مع الالتزام الثابت بالارتقاء، فإننا نسخر الطاقة الإبداعية للعقول صاحبة الرؤية لإعادة تعريف جوهرة الاستكشاف من خلال المبادرات الرائدة والمشاريع الجريئة، نمهد الطريق لمستقبل لا يعرف حدوداً للسفر، وكل رحلة هي شهادة للإبداع البشري على القوة التحويلية. انضم إلينا ونحن نبدأ في هذه الرحلة الاستكشافية المبهجة، ونرسم مناطق جديدة ونشكل عالماً من المغامرة ليس لهُ حدود".

كما تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في النسخة الـ 31 لمعرض سوق السفر العربي. وتضم منصة مطار الشارقة في المعرض مشاركة كل من وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" وشركة العربية للطيران، وذلك تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويشارك نادي الشارقة للسيارات القديمة في معرض سوق السفر العربي 2024. ويستعرض النادي خلال المعرض مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها لأعضائه ولعشاق السيارات القديمة إضافة إلى الترويج لمتحف الشارقة للسيارات القديمة الذي يستقطب الزوار لاستكشاف مجموعة فريدة تضم أكثر من 100 سيارة قديمة تحكي تاريخ هذا التراث في العالم.

بدورها،أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر عن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي. وتسعى المجموعة الى تعزيز مكانتها بوصفها وجهة متميزة للسياح. وقال إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "في سوق السفر العربي 2024 سوف نسلّط الضوء على رؤية المجموعة، واستعراض السمات الفريدة التي تُميّز منشآت ومرافق الضيافة التابعة لها، والخطط التوسعية المستقبلية".

ووصف سوق السفر العربي الذي سيُعقد في دبي الاثنين القادم بانه أحد أكبر الفعاليات السياحية، وقال: "سوف تكون لمشاركتنا في هذا الحدث أهمية كبرى لما سنكشف عنه للعالم من عروضنا الأحدث". كما اشار الى المشاركة في عددٍ من الفعاليات العالمية القادمة، في قطاعي السياحة والسفر.

وذكر يلدريم أن المجموعة تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب؛ إذ باتت تستقطب السيّاح من مُختلف أنحاء العالم العربي والعالم، وليس مصر فقط، لافتا إلى أنّ المجموعة باتت واحدة من الوجهات الرئيسة التي يقصدها الزوار الباحثون عن تجارب فاخرة.

وأكد يلدريم أنّ المجموعة قد افتتحت مؤخرًا عددًا من منشآت ومرافق الضيافة الجديدة، ومنها منتجع ريكسوس بريميوم العلمين، وفيلات وأجنحة ريكسوس جولف شرم الشيخ، وفندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ، وفندق كلوب بريفيه شرم الشيخ.