الاتحاد للطيران تتوسع في اتفاقيات الانترلاين مع 5 ناقلات

أطلقت الاتحاد للطيران، شراكات "انترلاين" متبادلة مع خمس ناقلات جديدة، ما يوسع في خيارات السفر لضيوها عبر شبكتها العالمية المتنامية.

وعقدت الاتحاد للطيران شراكات مع "كام أير" في أفغانستان، و"سكاي اكسبريس" في اليونان، و"طيران ريكس" في أستراليا، و"جيجو أير" في كوريا و"طيران مينمار" الدولي.

وبموجب اتفاقية "الانترلاين"، يحصل عملاء كل هذه الناقلات على رحلات ربط محسنّة عبر شبكة وجهات الناقلات بشكل متبادل، مما يتيح للضيوف امكانية حجز رحلتهم بشكل كامل على تذكرة واحدة وتخليص اجراءات الأمتعة بسلاسة إلى وجهاتهم النهائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية والإيرادات، آريك دي: "سنواصل التوسع في شبكة وجهاتنا لتعزيز رحلات ربط أكثر سلاسلة عبر شبكتنا، ما يمنح ضيوفنا مجموعة أوسع من خيارات السفر. وبفضل اتفاقيات الانترلاين الخمس أصبح الأمر أكثر سهولة على ضيوف كافة الناقلات".

وتوفر هذه الشراكات الجديدة باقة من الخيارات الجديدة لضيوف الاتحاد للطيران.

وفي مطار زايد الدولي في أبوظبي، أصبح بمقدورالضيوف من جميع أنحاء العالم السفر مع رحلات "كام أير" إلى كابول ثم مواصلة السفر إلى أفغانستان.

أما الضيوف المسافرون على رحلتي الاتحاد للطيران اليوميتين إلى أثينا، بإمكانهم ربط رحلتهم إلى 28 وجهة في اليونان وجزرها الخلابة في البحر الأبيض المتوسط مع طيران سكاي اكسبريس.

ويوفر طيران ريكس للمسافرين إمكانية الوصول إلى 22 وجهة في استراليا عبر وجهات الاتحاد للطيران في سيدني وملبورن، وتشمل أدليد، هوبارت، كانبيرا، بريزبن، وجولد كوست.

ومع طيران جيجو، يستطيع الضيوف متابعة رحلتهم من سيؤول إلى 27 وجهة عبر سبع دول في شمال آسيا.

أما رحلات الربط مع طيران مينمار الدولي، فستمنح وصولاً أفضل إلى يونجون وماندالاي عبر وجهات الاتحاد للطيران في شمال آسيا.

تملك الاتحاد اليوم 123 اتفافية انترلاين، وشراكات بالرمز واتفاقيات استراتيجية مع شركات طيران حول العالم.

تتوفر اتفاقيات الانترلاين المتبادلة والموسع عبر منافذ المبيعات الخاصة بالاتحاد للطيران وموقعها الالكتروني ووكلاء السفر.