98.5 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها المتباين في نهاية تعاملات أمس، مع اقتناص المستثمرين الأجانب والمؤسسات الفرص واتجاهم للشراء تزامناً مع بدء تداول أسهم شركة «أجيليتي غلوبال» التابعة لشركة «أجيليتي للمخازن العمومية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب بيانات أسواق المال المحلية، فإن صافي مشتريات الأجانب بلغ 98.49 مليون درهم موزعاً على نحو 7.56 ملايين درهم في سوق دبي المالي، ونحو 90.93 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 145.58 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 138.014 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 594.114 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 503.19 ملايين درهم.

وتزامن ذلك مع زيادة مشتريات المؤسسات المالية، حيث ارتفعت في سوق أبوظبي على تعاملات البيع، حيث بلغت 939.7 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 868.83 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 70.88 مليون درهم.

كما ازداد شراء المؤسسات المالية في سوق دبي المالي على تعاملات البيع، حيث بلغت 118.96 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 100.033 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 18.93 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% بالغاً 4140.82 نقطة بنهاية تعاملات الخميس، مع تحقيق سيولة بلغت 289.86 مليون درهم، من خلال أحجام بلغت 154.68 مليون سهم بتنفيذ 7918 صفقة. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام «فادجي»، على انخفاض بنسبة 0.08% عند مستوى 9024.23 نقطة.

وشهد سوق أبوظبي، إدراج سهم «أجيليتي غلوبال» الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 327% في اليوم الأول لإدراجه ليصل إلى مستوى 1.58 درهم مقارنة بالسعر المرجعي، وبتداولات تجاوزت 93 مليون سهم.