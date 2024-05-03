80 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة الربعية

حقق بنك الشارقة بداية قوية لعام 2024، حيث كشفت نتائج الربع الأول زيادة كبيرة في صافي أرباح الفترة ليصل إلى 80 مليون درهم. وتُظهر نتائج الربع الأول تحسناً ملحوظاً نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد، والإيرادات التشغيلية، وانخفاض تكاليف التشغيل.

وأفاد البنك في بيان بأن هذا الأداء القوي يعكس التزامه بالحفاظ على نهج منظّم للتمويل والإقراض والفعالية التشغيلية؛ إذ يمتلك سيولة مريحة مع قاعدة ودائع متعاملين بلغت 26 مليار درهم، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 85.82%.