فعاليات «الأعمال» ترفع الطلب على الإقامة الفندقية في دبي خلال مايو

قال مسؤولون في قطاع الضيافة، إن السوق الفندقية في الإمارة تسجل معدلات إشغال عالية وقياسية طوال شهر مايو الجاري، مع استضافة الإمارة أكثر من 20 مؤتمراً ومعرضاً تغطي مختلف القطاعات، لافتين إلى أن دبي وجهة بارزة لسياحة الأعمال ومركز مالي واقتصادي عالمي.

وأظهرت بيانات مواقع شبكية لحجوزات الفنادق عبر الإنترنت، نفاد جزء كبير من الغرف المتاحة لديها، بالتزامن مع فعاليات «سوق السفر العربي» التي تنعقد في الفترة بين السادس والتاسع من مايو الجاري، خصوصاً الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي، وشارع الشيخ زايد، فضلاً عن الفنادق الفاخرة من فئة «خمس نحوم»، والشاطئية والساحلية.

طلب مرتفع

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: إن «الطلب على الإقامة الفندقية في مستويات مرتفعة خلال مايو الجاري، في ظل الزخم الكبير لفعاليات الأعمال والمؤتمرات التي تستضيفها دبي، واستمرار وتيرة الطلب على السياحة الترفيهية»، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من فعاليات الأعمال تمت جدولتها بعد عيد الفطر وقبل بدء موسم الصيف.

وأضاف خوجلي: «أسهم الطلب في رفع معدلات الإشغال طوال مايو الجاري، وهي أعلى من مستويات أبريل الماضي»، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى معدلات إشغال تتخطى حاجز 85%.

وأكد أن «دبي تواصل تعزيز مكاسبها في قطاع السياحة العالمي، مستفيدة من مكانتها وجاذبيتها العالمية وتوفيرها لمنتجات تلبي مختلف متطلبات السياح».

سياحة الأعمال

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: إن «سياحة الأعمال تؤدي دوراً بارزاً في رفع الطلب على الإقامة الفندقية»، مشيراً إلى أن «دبي تشهد طوال شهر مايو عدداً كبيراً من المؤتمرات والمعارض المهمة التي تستقطب آلاف المشاركين من حول العالم».

وتوقع عوض الله أن تسجل السوق الفندقية معدلات إشغال عالية، وتُعدُّ أعلى من مستويات هذه الفترة من العام الماضي بنسبة تتخطى حاجز 85%، مؤكداً أن الطلب السياحي على دبي متواصل ومن مختلف الأسواق، بما في ذلك التقليدية إلى جانب الأسواق الجديدة.

جاذبية دبي

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: إن «جاذبية دبي السياحية فضلاً عن مكانتها ودورها كمركز مهم للمال والأعمال، تجعلها مقصداً بارزاً للزوّار من جميع أنحاء العالم، حيث تظهر البيانات نمواً متواصلاً وكبيراً بحركة السياح الدوليين خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأشار إلى الأداء القوي لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات، مع استضافتها خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى، والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، والطلب على المنتج السياحي في دبي.

ولفت كذلك إلى جدول مزدحم لفعاليات الأعمال خلال مايو الجاري والفترة المقبلة قبل موسم الصيف، ما أسهم في زيادة الطلب على دبي خلال الشهر الجاري.

وتابع: «معدل الإشغال في بداية مايو يبلغ نحو 91% وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالأعوام السابقة»، مشيراً إلى أن أسعار الغرف في مستويات مقبولة على الرغم من الطلب المرتفع.

وأكد العوا أن الأداء في مايو الجاري قياسي، مقارنة بالشهر ذاته من الأعوام السابقة.

زخم المعارض

أما المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، فقال: إن «الطلب على السياحة الترفيهية في دبي خلال مايو لايزال في مستويات عالية بناء على مؤشر الحجوزات والطلب على الرحلات الجوية»، لافتاً إلى أن «السوق الفندقية في الإمارة تتمتع بمعدلات إشغال عالية خلال هذه الفترة من السنة تصل إلى نحو 85% في المتوسط».

وذكر منصور أن جزءاً كبيراً من منظمي فعاليات الأعمال يسعون إلى عقدها قبل موسم الصيف، لذلك نجد زخماً في عدد المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دبي، مشيراً إلى أن قطاع سياحة الأعمال لايزال يسجل مستويات نمو قوية على مدار السنوات الماضية، خصوصاً بعد جائحة «كوفيد-19». وأكد أن دبي وجهة سياحية متكاملة، عليها طلب متواصل سواء للسياحة الترفيهية أو الأعمال وغيرها من الأنشطة.

• دبي تسجل معدلات إشغال عالية وقياسية طوال مايو الجاري، مع استضافة الإمارة أكثر من 20 مؤتمراً ومعرضاً.

20 مؤتمراً ومعرضاً

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أجندة فعالياته لشهر مايو 2024 التي تشمل مجموعة متنوعة تضم أكثر من 20 مؤتمراً ومعرضاً، تغطي العديد من القطاعات الحيوية، منها: الرعاية الصحية، والترفيه، والتكنولوجيا، والسفر والسياحة، والفنون، والطاقة، والتمويل، والطيران.