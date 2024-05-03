«دبي للإحصاء»: إنجاز 314 مبنى جديداً في دبي خلال مارس

أفادت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، بإنجاز 314 مبنى جديداً في دبي خلال شهر مارس الماضي.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي المباني الجديدة المنجزة في دبي خلال شهري مارس وفبراير معاً بلغ 539 مبنى، في وقت سجل فيه مارس تغيراً في ترتيب المباني الجديدة المنجزة، إذ استأثرت أبنية الفلل الاستثمارية بالحصة الكبرى من الأبنية التي تم إنجازها خلاله بعدد 145 مبنى، وبارتفاع لافت عن فبراير الذي سبقه، الذي سجل إنجاز 63 مبنى فقط. وبلغ عدد الفلل الاستثمارية المنجزة خلال مارس وفبراير 208 مبانٍ، بنسبة بلغت 38.6% من إجمالي المباني المنجزة خلال الشهرين المذكورين.

وأشارت بيانات المركز إلى أن مباني الفلل الخاصة التي تتصدر قائمة المباني المنجزة في المعتاد، جاءت في المركز الثاني مسجلة 134 مبنى، فيما بلغ إجمالي المباني المنجزة خلال مارس وفبراير 261 مبنى بنسبة 48.4% من مجمل المباني المنجزة.

وكشفت أن عدد المباني متعددة الطوابق الجديدة المنجزة خلال مارس بلغ 18 مبنى، فيما بلغ خلال مارس وفبراير 32 مبنى بنسبة 5.9% من إجمالي المباني الجديدة المنجزة. وأوضحت بيانات المركز، والمعتمدة على مؤشرات صادرة من «بلدية دبي» حول مشروعات المباني، أن عدد المباني الصناعية الجديدة المنجزة خلال شهر مارس بلغ 11 مبنى، فيما بلغ عددها خلال مارس وفبراير 25 مبنى، مشكلة نسبة 4.6% من إجمالي المباني المنجزة خلال شهرين.

وأشارت إلى أن عدد المباني العامة المنجزة خلال مارس بلغ ستة مبانٍ، فيما بلغ عددها خلال شهري مارس وفبراير عدد 13 مبنى، مشكلة نسبة 2.4% من إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال الشهرين.